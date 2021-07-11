

Владелец ТВ Пирвели: В стране царит синдром безнаказанности

11.07.2021 13:09





В стране синдром безнаказанности, - ответственность возлагается лично на Ираклия Гарибашвили и «Грузинскую мечту», - об этом в связи со смертью оператора «ТВ Пирвели» Лексо Лашкарава заявил владелец телекомпании «Пирвели» Вато Церетели.



«Я приношу свои соболезнования семье Лексо, телеканалу «Пирвели». Мы все видели кадры того, что произошло несколько дней назад, как он был избит, а потом ему сделали операцию, он был в тяжелом состоянии, его беспокоили сильнейшие боли. Мать утром обнаружила его дома мертвым, мы все хотим, чтобы была установлена истина», - сказал Церетели.



И его мать, и тети - врачи. Они сами говорили, что, предположительно, могла развиться тромбоэмболия из-за того, что кость была полностью сломана, он был прооперирован. Наверное, все установит экспертиза. Я не знаю, что было написано в документации, когда его выписали из больницы, но он был в тяжелом состоянии и у него были сильные боли. Не знаю, кого в этой стране наказывают, а кто – нет. Просто в стране синдром безнаказанности. Бойня журналистов каждого СМИ, мы все это видели. Ответственность возлагается лично на Ираклия Гарибашвили и «Грузинскую мечту»», - сказал Церетели.



Оператор Лексо Лашкарава был найден мертвым дома. По факту смерти Лексо Лашкарава начато расследование по статье 115 УК Грузии. Как отмечается в информации МВД, 5 июля с.г. во время освещения акции, проведенной против «Тбилиси прайда», в офисе организации «Позор» на улице Ингороква журналисту и оператору «ТВ 1» Александру Лашкарава при исполнении служебных обязанностей было нанесено физическое и словесное оскорбление. Ведется следствие по фактам незаконного воспрепятствования профессиональной деятельности журналиста под угрозой насилия, преследования с насилием и угрозой насилия, насилия, совершенного группой и задержаны 4 лица.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





