

У офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек

11.07.2021 16:44





Возле офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек. Их вывезли на полицейских машинах после того, как они сначала попытались войти в офис, а затем облить здание красной краской.



У офиса «Грузинской мечты» остаются политики Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Элене Хоштария.



На месте находятся и гражданские активисты.



На территории мобилизована полиция.



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