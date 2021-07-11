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У офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек
11.07.2021 16:44
Возле офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек. Их вывезли на полицейских машинах после того, как они сначала попытались войти в офис, а затем облить здание красной краской.
У офиса «Грузинской мечты» остаются политики Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Элене Хоштария.
На месте находятся и гражданские активисты.
На территории мобилизована полиция.
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