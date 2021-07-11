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У офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек


11.07.2021   16:44


Возле офиса «Грузинской мечты» задержаны несколько человек. Их вывезли на полицейских машинах после того, как они сначала попытались войти в офис, а затем облить здание красной краской.

У офиса «Грузинской мечты» остаются политики Ника Мелия, Мамука Хазарадзе и Элене Хоштария.

На месте находятся и гражданские активисты.

На территории мобилизована полиция.

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