

«Tbilisi Pride» заявило об ответственности властей за смерть оператора TV Pirveli

12.07.2021 20:33





«Tbilisi Pride» выступила с заявлением касательно смерти оператора TV Pirveli Александра Лашкарава. По заявлению организации, трагедия стала следствием организованного насилия 5-6 июля.



Организация возложила ответственность за произошедшее на правительство Грузии, Патриархию грузинской православной церкви (ГПЦ) и группы радикалов. «Tbilisi Pride» призывает премьер-министра Ираклия Гарибашвили взять на себя политическую ответственность.



«Мы бы хотели бы ответить на гомофобное и антигосударственное заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, в котором он обвинил «Tbilisi Pride» и гражданских активистов в ужасающем насилии, имевшем место 5 июля, тем самым еще раз поощряя насилие против нас.



Следует подчеркнуть, что двух противоборствующих сторон, о которых говорил Гарибашвили, не существует! Когда государство приравнивает мирный гражданский протест к радикальным группам ненависти, которые угрожают безопасности, здоровью и жизни людей, это признак его дисфункции», — заявила команда Tbilisi Pride.



В заявлении организации говорится, что правительство не предприняло действенных шагов для превенции насилия, несмотря на то, что организация Tbilisi Pride предоставляла властям информацию о своих планах и информировала о возможном насилии со стороны агрессивных групп.



«К сожалению, в результате управляемого и целенаправленного насилия в эти дни продолжаются нападения не только на квиар людей, но и на всех граждан, которые не попадают под «стандарты» групп ненависти. Необходимо, чтобы общество переосмыслило ненависть в отношении квиар людей и стало нашим активным союзником для того, чтобы каждый мог открыто и безопасно существовать в публичном пространстве», — говорят представители Tbilisi Pride.



В заявлении также отмечена важная роль СМИ и высказана благодарность журналистам, которые рискуя жизнью освещали события 5 июля.



Напомним, 5 июля в Тбилиси агрессивно настроенные гомофобные группы учинили расправу над представителями СМИ. Они расправлялись со всеми, кого ассоциировали с медиа. Пострадали 53 журналиста. Насилие происходило на глазах полиции.



Противники «Марша достоинства» снесли палатки у парламента Грузии, а также ворвались и разгромили офисы движения «Shame Movement» («Позор») и организации «Tbilisi Pride» («Тбилиси прайд»).



11 июля стало известно о смерти оператора телекомпании TV Pirveli Александре (Лексо) Лашкарава, жестоко избитого в ходе беспорядков 5 июля. В этот же день гражданские активисты, НПО и представители СМИ провели протестную акцию с требованием отставки премьер-министра и главы МВД Грузии.



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