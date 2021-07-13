

Православная церковь празднует сегодня Светицховлоба

13.07.2021 10:56





Сегодня Грузинская Православная Церковь отмечает «День памяти 12 Апостолов» — Светицховлоба. По случаю праздника в Светицховели состоится торжественная литургия.



Согласно Святому Евангелию, Иисус Христос выделил 12 апостолов. Один из них, Иуда Искариот, предал его. Позже Господь назначил проповедовать в Грузии апостола Матфия. В этот день Церковь чтит память Святых Апостолов: Петра и его брата Андрея, Иакова и его брата Иоанна, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфея, Иуды Иакова (Фаддея), Симона Завистника и Матфия.



Светицховлоба празднуется дважды в год — 14 октября и 13 июля. 14 октября Церковь чествует Хитон Христа, а 13 июля — всех Апостолов Христовых.



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