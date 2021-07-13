

В каком случаев в Грузии могут вакцинировать иностранца?

13.07.2021 21:09









Регистрация проводится на сайте Минздрава Грузии по этой ссылке



Для заполнения анкеты нужен код из 11 цифр, который присваивают иностранцам с временным разрешением на проживание в Грузии.



Как отмечают в Минздраве, иностранцы с временным разрешением на проживание могут выбрать любую доступную в Грузии вакцину в момент их регистрации на вакцинацию.



На данный момент в Грузии для граждан с 18 лет доступны китайские вакцины против коронавируса Sinopharm и Sinovac, а также британо-шведский препарат Astrazeneca для граждан старше 45 лет.



Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.



В Грузии по последним данным вакцинировались 310 332 человек, из них две полные дозы получили 120 479 граждан. Проживающие в Грузии иностранные граждане могут зарегистрироваться на процедуру вакцинации в том случае, если имеют временное разрешение на проживание.Регистрация проводится на сайте Минздрава Грузии по этой ссылке https://booking.moh.gov.ge/Hmis/Hmis.Queue.Web/#/ Для заполнения анкеты нужен код из 11 цифр, который присваивают иностранцам с временным разрешением на проживание в Грузии.Как отмечают в Минздраве, иностранцы с временным разрешением на проживание могут выбрать любую доступную в Грузии вакцину в момент их регистрации на вакцинацию.На данный момент в Грузии для граждан с 18 лет доступны китайские вакцины против коронавируса Sinopharm и Sinovac, а также британо-шведский препарат Astrazeneca для граждан старше 45 лет.Массовая вакцинация в Грузии началась 5 июля, после того, как страна получила 1 миллион доз китайских вакцин Sinopharm и Sinovac.В Грузии по последним данным вакцинировались 310 332 человек, из них две полные дозы получили 120 479 граждан.



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