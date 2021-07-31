

На склоне горы Мтацминда обнаружено тело женщины

31.07.2021 20:00





На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело погибшей женщины. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в МВД Грузии.



С ночи на территории Мтацминдского парка и прилегающей территории велись поиски 31-летней гражданки Австралии.



При этом в МВД заявили, что пока не подтверждено, что погибшая является разыскиваемой иностранкой.



Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.



К поискам девушки были привлечены до 100 спасателей МЧС и волонтеры.





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