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На склоне горы Мтацминда обнаружено тело женщины
31.07.2021 20:00
На склоне горы Мтацминда в Тбилиси спасатели нашли тело погибшей женщины. Об этом Первому каналу Грузии сообщили в МВД Грузии.
С ночи на территории Мтацминдского парка и прилегающей территории велись поиски 31-летней гражданки Австралии.
При этом в МВД заявили, что пока не подтверждено, что погибшая является разыскиваемой иностранкой.
Информацией о пропавшей женщине в социальной сети Facebook поделился ее друг. По его словам, в последний раз он разговаривал по телефону с Шани Брук прошлым вечером, когда девушка находилась в районе парка Мтацминда. По его словам, во время разговора на гражданку Австралии внезапно напали, и она звала на помощь.
К поискам девушки были привлечены до 100 спасателей МЧС и волонтеры.
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