

Сотрудники «Тбилсервис группы» прекратили забастовку

07.08.2021 15:21





Сотрудники «Тбилсервис группы» прекратили забастовку. По информации профсоюзов, требования сотрудников службы очистки удовлетворены. С 1 января им повысят зарплату, однако, будет ли она увеличена на 50%, как того требовали бастовавшие сотрудники, пока неизвестно.



Как заявил представитель профсоюзов после встречи с «Тбилсервис группой» и представителем мэрии Тбилиси, представленное ими 7-пунктное заявление, полностью удовлетворено.



По словам представителя профсоюзов, 6 из 7 пунктов, которые предполагали конкретные сроки по конкретным требованиям, будут выполнены в течение 15 дней, а предполагаемое 7-м пунктом повышение зарплаты, произойдет с 1 января.



Это решение было принято сотрудниками службы очистки овациями, и они с сегодняшнего дня продолжат работу.



Напомним, что мэр Тбилиси Каха Каладзе откликнулся на забастовку части сотрудников «Тбилсервис группы» и отметил, что это спланированная провокация. Как подчеркнул Каладзе, в прошлом году сотрудникам «Тбилсервис группы» зарплату повысили на 20% и в январе 2022 года вопрос заработной платы вновь будет пересматриваться.



Столичный мэр сказал и о претензиях, связанных с формой сотрудников службы очистки, отметив, что рабочие формы меняются ежегодно, а при последней закупке возникли проблемы в связи с тендером, однако уже есть победившая компания и у сотрудников новая форма будет в начале сентября.



Что касается техники, по словам Каладзе, это ложь, будто за 9 лет техника не приобреталась.



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