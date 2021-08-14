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С сентября у полностью вакцинированных от коронавируса будет больше свобод в Грузии
14.08.2021 13:07
С сентября у полностью вакцинированных от COVID-19 в Грузии будет больше свобод. Об этом заявил замглавы Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья Паата Имнадзе на пресс-конференции в пятницу.
«К сожалению, пока что число вакцинированных людей не такое большое, чтобы это произошло. Объявлено, что с сентября, исходя из безопасности этих людей, у них будет больше свободы. Это защита мер безопасности. Есть такие, кто представляет большую опасность для самого себя и для общества, а есть те, кто представляет меньшую опасность», — сказал Имнадзе.
Ранее на этой неделе глава Центра по контролю заболеваний выступил с инициативой, чтобы к сентябрю допуск в объекты питания, спа-салоны, фитнес-центры и учреждения подобного типа был возможен на основании одной прививки вакцины или полного курса, отрицательном результате ПЦР-теста, проведенного за последние 72 часа, или же экспресс-теста, проведенного в за последние 24 часа.
В настоящее время межведомственный координационный совет во главе с премьером Грузии рассматривает указанную рекомендацию.
Число граждан, получивших хотя бы одну дозу вакцины от коронавируса, к 13 августа достигло 715 919. Это почти 20% от всего населения Грузии. Из них оба компонента вакцины получили 225 053 – около 6% населения страны.
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