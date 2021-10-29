

Почта Грузии выпустила марку с изображением поэта Данте Алигьери

29.10.2021 10:31





Почта Грузии выпустила специальную марку с изображением Данте работы известного грузинского художника Серго Кобуладзе.



Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта, прозаика, литературного теоретика, философа и политического мыслителя Данте Алигьери, наиболее известного благодаря монументальной эпической поэме «Божественная комедия».



Портрет Данте, созданнный Кобуладзе в 1950 году, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году.



Всего было выпущено 10 тысяч экземпляров почтовой марки. Каждая марка стоит 3,7 лари.



О событии в Твиттере сообщило посольство Италии.



Также в Грузии на двух языках — грузинском и итальянском, издали сборник стихов Данте Vita Nuova. В оформлении книги также использован рисунок Кобуладзе.



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