|
|
|
Почта Грузии выпустила марку с изображением поэта Данте Алигьери
29.10.2021 10:31
Почта Грузии выпустила специальную марку с изображением Данте работы известного грузинского художника Серго Кобуладзе.
Марка выпущена к 700-летию со дня рождения итальянского поэта, прозаика, литературного теоретика, философа и политического мыслителя Данте Алигьери, наиболее известного благодаря монументальной эпической поэме «Божественная комедия».
Портрет Данте, созданнный Кобуладзе в 1950 году, имел большой успех на Венецианской биеннале в Италии в 1956 году.
Всего было выпущено 10 тысяч экземпляров почтовой марки. Каждая марка стоит 3,7 лари.
О событии в Твиттере сообщило посольство Италии.
Также в Грузии на двух языках — грузинском и итальянском, издали сборник стихов Данте Vita Nuova. В оформлении книги также использован рисунок Кобуладзе.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна