

Населению угрожает корона-геноцид - эксперт

03.11.2021 14:33





Сегодня из-за коронавируса населению угрожает корона-геноцид, - об этом эксперт в области здравоохранения Деви Табидзе заявил на пресс-конференции.



По его оценке, масштабы заражения вирусом в Грузии действительно очень тревожны и если такая эпидситуация будет продолжаться, масштабы инфицирования превысят и 7 тысяч.



«Эти цифры должны показать населению, что положение очень сложное. С этим вирусом «играть» и «шутить» действительно нельзя. По всему – это неординарный вирус, и неизвестно, какой еще новый штамм может появиться. Кроме того, существует сегодняшняя данность, и это – сезонный грипп, и вирусы уже пересеклись. Именно поэтому, количество инфицированных увеличится. По моему мнению, если все это так будет продолжаться, и мы не сорганизуемся, число инфицированных может превысить и 7 тысяч. Это очень тяжелая данность, но это – реальность. Мы предсказывали и говорили, что количество превысит 4-5 тысяч, и сейчас количество увеличилось и еще увеличится», - заявил Табидзе на пресс-конференции в медиа-центре «Мтавари».



По его оценке, на фоне несоблюдения регуляций и низких темпов вакцинации приросту случаев инфицирования в определенной степени способствовали и масштабные протестные акции.



«Реально, состояние пациентов ухудшается очень быстро. Коек много и достаточно, однако встает проблема проведения реанимационных мероприятий, поскольку поступающие в клинику пациенты в большей степени характеризуются тяжелым статусом», - заявил табидзе.



По его словам, человеческий ресурс медперсонала тоже не является неисчерпаемым, и с учетом этого, ситуация осложнится.



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