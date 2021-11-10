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Вахтанг Кикабидзе встретится с Зеленским по вопросу Саакашвили - СМИ
10.11.2021 19:02
Певец и актер Вахтанг (Буба) Кикабидзе, на прошлых парламентских выборах ставший первым номером избирательного списка «Единого национального движения», отправился в Киев. По данным телекомпании Formula, его цель – встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним вопрос освобождения Михеила Саакашвили.
Предполагается, что встреча состоится завтра, 11 ноября. Один из возможных сценариев, которые будут обсуждены, касается экстрадиции Саакашвили в Украину, гражданином которой он является. Информацию о встрече каналу Formula предоставила глава киевского офиса Михеила Саакашвили Мария Барабаш.
«Мы рады, что Буба Кикабидзе выразил свое желание и прибыл в Украину. Его цель – обсудить с соответствующими людьми критическую ситуацию, в которой оказался Михеил Саакашвили. Именно поэтому Буба Кикабидзе встретится с президентом Владимиром Зеленским и подробно ему все расскажет. Мы нуждаемся в этом и будем благодарны президенту за вмешательство, поскольку сейчас без политического вмешательства и политического давления грузинская сторона ничего не сделает для защиты прав Михеила Саакашвили», — сказал Барабаша.
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