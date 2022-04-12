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В Донецкой области обстреливают цистерны с азотной кислотой
12.04.2022 01:06
Российские оккупационные войска в Украине перешли на тактику ведения террористической войны с применением химического оружия, а так же подрыва складских помещений и хранилищ, с массовым скоплением опасных для здоровье людей веществ, в основном с азотной кислотой.
в частности, российские террористы обстреливают цистерны с азотной кислотой в Донецкой области, об этом сообщает патрульная полиция. Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.
Напомним, что ранее распространялась информация о применении российскими террористами химического оружия неизвестного происхождения в Мариуполе.
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