

В Донецкой области обстреливают цистерны с азотной кислотой

12.04.2022 01:06









в частности, российские террористы обстреливают цистерны с азотной кислотой в Донецкой области, об этом сообщает



Напомним, что ранее

Российские оккупационные войска в Украине перешли на тактику ведения террористической войны с применением химического оружия, а так же подрыва складских помещений и хранилищ, с массовым скоплением опасных для здоровье людей веществ, в основном с азотной кислотой.в частности, российские террористы обстреливают цистерны с азотной кислотой в Донецкой области, об этом сообщает патрульная полиция . Местных жителей призывают подготовить защитные маски для лица, смоченные содовым раствором.Напомним, что ранее распространялась информация о применении российскими террористами химического оружия неизвестного происхождения в Мариуполе.



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