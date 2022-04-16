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В Украине сегодня погибли 3 грузинских бойца
16.04.2022 21:36
В Украине сегодня погибли 3 грузинских бойца. По информации воюющего в Украине Вано Надирадзе, погибли: Заза Бицадзе, Алик Цаава и Аркадий Касрадзе. Также ранен еще один грузинский боец.
Напомним, в Украине погибли уже 9 грузинских бойцов. Это: Ника Шанава, Давид Менабдишвили, Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили, Бахва Чикобава, Аркадий Касрадзе, Заза Бицадзе и Алик Цаава.
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