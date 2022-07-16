

Грузия получила статус оперативного партнера НАТО по операции «Морской страж»

16.07.2022 18:38





Тактические подразделения береговой охраны пограничной полиции МВД Грузии успешно завершили четырехуровневую оценку НАТО, после чего Североатлантический совет принял положительное решение о предоставлении Грузии статуса оперативного партнера по операции «Морской страж», сообщает МВД.



Морская операция НАТО по обеспечению безопасности «MSO SEA GUARDIAN» стартовала в ноябре 2016 года и заменила военно-морскую операцию «Активные усилия» (Operation Active Endeavor), действовавшую в рамках 5-ой статьи НАТО в 2001–2016 годах.



Операция SEA GUARDIAN — единственная морская операция военно-морских сил Альянса, в зону действия которой входит Средиземное море. Основная цель операции — обеспечение безопасности на море и своевременное реагирование на угрозы. Упомянутая операция направлена ​​на предотвращение любых попыток террористической деятельности на море.



В 2016 году Грузия официально объявила о присоединении к резевным силам НАТО абордажно-тактических групп Управления береговой охраны Пограничной полиции МВД, после чего началась подготовка упомянутых группы согласно стандартам оценки, установленным НАТО. После того как тактические группы успешно завершили четырехлетнюю программу оценки НАТО, Североатлантический совет признал Грузию оперативным партнером в операции «Морской страж».



Это решение является началом нового этапа углубления практического сотрудничества между командованием ВМС НАТО и Береговой охраной Пограничной полиции», — говорится в сообщении МВД.





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