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Михеил Саакашвили присутствует на судебном процессе
04.02.2022 12:21
В Тбилисском городском суде проходит процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии.
На заседании присутствует и обвиняемый Михаил Саакашвили. В зале суда также находятся представители различных СМИ и несколько политиков.
На сегодняшнем заседании будут изучены доказательства стороны обвинения. В частности, прокуратура представит в суде нескольких свидетелей.
Напомним, что расследование в связи с фактом незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили начато 1 октября. В рамках этого дела обвинение предъявлены еще 4 лицам – Элгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цоцория и Георгию Нариманидзе и оно выделено в отдельное производство. Избранное им в качестве меры пресечения заключение изменено на залог.
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