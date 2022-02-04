

Михеил Саакашвили присутствует на судебном процессе

04.02.2022 12:21





В Тбилисском городском суде проходит процесс третьего президента Грузии Михаила Саакашвили по уголовному делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии.



На заседании присутствует и обвиняемый Михаил Саакашвили. В зале суда также находятся представители различных СМИ и несколько политиков.



На сегодняшнем заседании будут изучены доказательства стороны обвинения. В частности, прокуратура представит в суде нескольких свидетелей.



Напомним, что расследование в связи с фактом незаконного пересечения государственной границы Грузии Михаилом Саакашвили начато 1 октября. В рамках этого дела обвинение предъявлены еще 4 лицам – Элгудже Цомая, Зурабу и Шалве Цоцория и Георгию Нариманидзе и оно выделено в отдельное производство. Избранное им в качестве меры пресечения заключение изменено на залог.



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