

Саакашвили требует допуска к нему врачей

04.02.2022 12:52





Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили требует, чтобы к нему допустили его личного врача. Об этом Саакашвили заявил в Тбилисском городском суде, где сегодня рассматривается дело «О незаконном пересечении границы».



По словам Саакашвили, к нему без проблем допустили стилиста, а личного врача не пускают уже пять недель.



«Я недавно подстригся, позавчера я вызвал в тюрьму стилиста. Вчера этот стилист пришел и подстриг меня. Вот уже пять недель мой личный врач Ника Кипшидзе, приехавший из Нью-Йорка, каждый день пишет заявления, чтобы его допустили ко мне. Парикмахера пустили через день. По приказу Иванишвили ко мне уже пять недель не пускают врачей, это при тех условиях, когда у меня очень сильная слабость, впервые в моей жизни у меня серьезные проблемы с гипертонией, у меня очень сильная анемия, много других процессов, состояние ухудшается с каждым днем», — заявил Саакашвили.





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