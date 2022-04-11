

Мдинарадзе назвал условия визита грузинской делегации в Украину

11.04.2022 16:33





Председатель парламентской фракции правящей партии Грузии Мамука Мдинарадзе заявил, что члены большинства готовы поехать в Украину.



«Мы обсудили этот вопрос. Парламентское большинство готово сегодня, завтра или когда нужно, при договоренности по протокольной части, несколько представителей поехать в Украину и выразить дополнительные соболезнования», — заявил политик.



По его словам, делегацию депутатов может возглавить председатель парламента Шалва Папуашвили, но только в том случае, если грузинская сторона получит ответы на свои вопросы к украинскому правительству.



«Визит председателя парламента имеет дополнительную политическую нагрузку. Несколько дней назад он опубликовал письмо. На озвученные в нем вопросы или требования мы ответ не получили.



До сих пор у нас нет ответа от правительства дружественной страны: почему в этой ситуации нас без проверки и апелляции обвинили, будто мы ведем переговоры со страной оккупантом о сыре и молоке. Почему обвинили нас в таком аморальном [поступке], как торговля оружием, почему отозвали посла при беспрецедентной поддержке Грузии?



Однако, условно эти вопросы можно посчитать второстепенными, так как Грузия оказывает Украине максимальную и беспрецедентную поддержку на международных платформах. На вопрос, почему произошел демарш, мы ответ не получили. От этого зависит визит председателя парламента Грузии», — заявил Мдинарадзе.





Напомним, что ранее председатель Верховной Рады Украины пригласил грузинского коллегу посетить город Буча.



8 апреля председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил что, получил приглашение председателя Рады приехать в Украину, однако «на фоне непонятности вопросов официальное приглашение выглядит неуместным». Политик также заявил, что хотел бы, чтобы «отдельные представители власти Украины полностью осознали ту твердую поддержку, которую грузинский народ и его власть проявляют в отношении Украины и украинского народа».



11 апреля Стефанчук ответил на его заявление:



«Единственное, что рождает у меня чувство неописуемого недоумения, так это вопрос: уместно ли называть «неуместным» приглашение приехать в дружественную страну и посмотреть ее беду, горе, выразить слова поддержки? Мне кажется, что друг должен сделать это без приглашения, ведь, по-моему, именно об этом говорил великий Шота Руставели: «Другу верный друг поможет, не испугает его беда. Сердце он отдаст за сердце…», – отметил Стефанчук.





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