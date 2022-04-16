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Папуашвили: Я прибыл в Киев чтобы передать Украине послание Грузии: Грузия поддерживает Украину
16.04.2022 14:10
Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в «Твиттере» о визите парламентской делегации в Украину.
«Я прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать Украине послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь. Грузия поддерживает Украину. Грузины стоят рядом с украинцами», — написал Шалва Папуашвили.
Парламентская делегация Грузии во главе с председателем законодательного органа Шалвой Папуашвили находится в Киеве. Делегация отбыла в Украину накануне. В состав делегации входят вице-спикеры – Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа Бека Одишария, представители партий: «Лело» Ана Нацвлишвили, «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.
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