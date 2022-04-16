

Папуашвили: Я прибыл в Киев чтобы передать Украине послание Грузии: Грузия поддерживает Украину

16.04.2022 14:10









«Я прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать Украине послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь. Грузия поддерживает Украину. Грузины стоят рядом с украинцами», — написал Шалва Папуашвили.



Парламентская делегация Грузии во главе с председателем законодательного органа Шалвой Папуашвили находится в Киеве. Делегация отбыла в Украину накануне. В состав делегации входят вице-спикеры – Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, председатель комитета по вопросам диаспоры и

Председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили написал в «Твиттере» о визите парламентской делегации в Украину.«Я прибыл в Киев вместе с грузинскими депутатами, чтобы передать Украине послание Грузии: мы разделяем вашу скорбь. Грузия поддерживает Украину. Грузины стоят рядом с украинцами», — написал Шалва Папуашвили.Парламентская делегация Грузии во главе с председателем законодательного органа Шалвой Папуашвили находится в Киеве. Делегация отбыла в Украину накануне. В состав делегации входят вице-спикеры – Давид Сергеенко, Арчил Талаквадзе и Леван Иоселиани, председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказ а Бека Одишария, представители партий: «Лело» Ана Нацвлишвили, «Гирчи» Вахтанг Мегрелишвили, «Республиканской партии» Хатуна Самнидзе и «За Грузию» Георгий Ходжеванишвили.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



