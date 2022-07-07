

Давид Арахамия: Иванишвили и его команда захватили все ветви власти в Грузии

07.07.2022 13:37





«У меня хорошие новости, Макфолл заявил, в предстоящем санкционном пакете рассматривается вопрос санкций против некоторых граждан Грузии. В первую очередь хочу успокоить граждан Грузии, естественно, грузинский народ не пострадает, речь идет о Бидзине Иванишвили и его ближайшем окружении», заявил лидер фракции «Слуга народа» — Давид Арахамия в украинской Раде.



По его словам, «одним из условий вступления Грузии в Евросоюз является деолигархизация, соответственно, нужна помощь в снижении влияния олигархов в грузинской политике и жизни грузинского государства».



«Учитывая, что Иванишвили и его команда захватили все ветви власти в Грузии, естественно, возникает проблема, как от него избавиться или минимизировать. Все силовые структуры контролируются представительством Иванишвили, политические структуры, правительство, ключевые министерства. Поэтому, к сожалению, Грузия не сможет самостоятельно выбраться из этой ловушки. Международные партнеры будут вовлечены в этот вопрос и помогут вам быстро и эффективно. Ждем новостей. Мы следим за новостями из Америки и Евросоюза», — заявил Арахамия в эфире «ТВ Пирвели».



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



