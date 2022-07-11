

Эстония вслед за Латвией закрыла для товаров границу с Россией

11.07.2022 12:02





В Эстонии вступил в силу запрет на ввоз в Россию и вывоз из нее подсанкционных товаров, в том числе частными лицами. Такие ограничения анонсировал еще 20 июня Налогово-таможенный департамент республики.



Запрет связан с принятыми ЕС санкциями с целью предотвращения покупки российских товаров, приносящих России существенный доход.

Полный список подсанкционных товаров опубликован на сайте департамента. Среди них алкогольные напитки крепостью менее 80%, старая и новая мебель, древесина, удобрения, цемент, икра, пневматические шины, техника стоимостью более 750 евро, в том числе смартфоны и ноутбуки, а также другие предметы дороже 300 евро.



Ограничения не распространяются на личные вещи, включая используемый телефон, ценную сумочку и верхнюю одежду.



Также в Россию запрещено вывозить больше наличных денег, чем это необходимо для поездки. Департамент призвал людей тщательно проверять, что они покупают в РФ и что собираются взять с собой в эту страну, чтобы избежать дальнейших проблем.



Там напомнили, что нарушение санкций является преступлением. На первый раз за это будут привлекать к административной ответственности, а далее — уже к уголовной. При этом наказание для частных лиц предусматривает до 5 лет лишения свободы. То же нарушение, совершенное юридическим лицом, грозит денежным штрафом.



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