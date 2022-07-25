

Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид посетит Грузию

25.07.2022 11:10





Президент 76-й сессии Генассамблеи ООН Абдулла Шахид посетит Грузию с официальным визитом. Это будет первый визит председателя Генассамблеи ООН в Грузию.



По информации МИД Грузии, в рамках визита президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН проведет встречи с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министром Ираклием Гарибашвили, председателем парламента Шалвой Папуашвили и министром иностранных дел Ильей Дарчиашвили. После встречи с министром иностранных дел стороны сделают совместные заявления.



В ходе своего пребывания в Грузии президент 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН посетит линию оккупации, осмотрит поселок вынужденно перемещенных лиц в селе Церовани и ознакомится с ситуацией, создавшейся в результате оккупации.



«Вместе с тем, президент 76-й сессии Генассамблеи ООН посетит Дом юстиции, где ознакомится с действующей моделью предоставления государственных сервисов и реформами, которые Грузия реализует в рамках инициативы «Партнерства открытого правительства», и которые играют важную роль в процессе достижения целей устойчивого развития.



Абдулла Шахид также посетит представительство ООН в Грузии и проведет встречи с представителями неправительственных организаций, участвующих в программе ООН», — говорится в информации МИД Грузии.



В рамках визита президент 76-й сессии Генассамблеи ООН посетит Кахетию с целью ознакомления с экономическим и туристическим потенциалом региона.



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