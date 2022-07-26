

Папуашвили: Разногласия между Грузией и Украиной устраивает только Россию

26.07.2022 12:26





«Единственный, кого устраивают разногласия между Грузией и Украиной, это Россия. Любой человек, который является инициатором этих разногласий, делает российское дело», — заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



По его словам, к сожалению, было много случаев, когда о власти Грузии поступала дезинформация.



«Я повторю оценку американского посла, что любые разногласия между Украиной и Грузией идут только на пользу России. Давайте сделаем из этого выводы, кто является инспиратором разногласий, чье дело делает тот или иной человек. К сожалению, мы видели много случаев, когда в адрес грузинских властей поступала дезинформация. Нам известны прямые связи, существующие внутри Грузии с радикальной оппозицией. Это очень печально. Единственный, кто поддерживает разногласия между Грузией и Украиной, это Россия. «Любой человек, кого устраивают разногласия между Грузией и Украиной, это Россия. Любой человек, который является инициатором этих разногласий, делает российское дело», — сказал Шалва Папуашвили.



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