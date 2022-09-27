

Президент Грузии призвала осудить «референдумы» на оккупированных территориях Украины

27.09.2022 16:48





Президент Грузии Саломе Зурабишвили призвала категорически осудить «референдумы» на оккупированных территориях Украины.



«Мы знаем, что означают референдумы, когда их проводят на оккупированных территориях в условиях войны. Это крайне циничный поступок России, неприемлемый для нас и мира, цивилизованных людей», — заявила она.



В Донецкой и Луганской «народных республиках» и других оккупированных территориях проходят «референдумы» о вхождении в состав России.



В Офисе президента Украины заявили, что эти «референдумы» не смогут легализовать оккупацию украинских территорий.



«Референдумы» на оккупированных территориях Украины осудили немало стран, до сегодняшнего дня представители властей Грузии не делали заявлений по их проведению.



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