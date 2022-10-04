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Касьянов: Вопрос назначения нового посла в Грузии находится в повестке дня двусторонних отношений
04.10.2022 16:35
По заявлению временного поверенного в делах Украины в Грузии Андрея Касьянова, вопрос назначения нового посла находится в повестке дня двусторонних отношений.
По его словам, главы внешнеполитических ведомств двух стран обсуждали этот вопрос в различных форматах.
«Вопрос назначения нового посла находится в повестке дня двусторонних отношений. Это так же был вопрос, который министры иностранных дел Украины и Грузии обсудили в рамках проведенной неформальной встречи и формате ГУАМ», - заявил Андрей Касьянов.
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