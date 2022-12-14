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Михеил Саакашвили объявил голодовку


14.12.2022   16:40


Я осознаю все риски, учитывая нынешнее состояние моего здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий, что буду включен в свой процесс хотя бы по видеосвязи, - об этом говорится в письме третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, с которым ознакомил журналистов его адвокат Шалва Хачапуридзе.

Как пишет Саакашвили, всем насмешкам и унижениям есть предел.

«Сегодня мне было отказано в самом элементарном праве, присутствовать на собственном судебном процессе. Это нарушение всех грузинских и международных норм, поэтому я вынужден прибегнуть к крайней форме протеста, голодовке. Разумеется, я осознаю все риски, учитывая мое нынешнее состояние здоровья, но буду голодать до тех пор, пока не получу твердых гарантий того, что включусь в свой процесс хотя бы по видеосвязи. Есть предел любым насмешкам и унижениям», - говорится в письме Михаила Саакашвили.


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