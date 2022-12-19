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Прокуратура Грузия создала комиссию для рассмотрения жалоб по делам с угрозой жизни
19.12.2022 12:30
В Генеральной прокуратуре Грузии создана комиссия по рассмотрению жалоб потерпевших по делам, угрожающим жизни.
«Каждый гражданин, потерпевший, у которого могут быть жалобы по поводу проводимого расследования, связанного с нарушением права на жизнь, будет иметь возможность обратиться в комиссию», — заявил генпрокурор Ираклий Шотадзе
Цель создание комиссии — повышение эффективности правосудия.
В состав комиссии вошли 9 прокуроров, имеющих многолетний опыт работы по делам этой категории.
По данным МВД Грузии, за десять месяцев с начала года в стране было совершено 64 убийства и более 100 покушений на убийство.
Новости-Грузия
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