

Обращение Зеленского по Саакашвили в правящей партии Грузии понимания не нашло

20.12.2022 16:31





Председатель парламентской фракции «Грузинской мечты» Мамука Мдинарадзе назвал призыв лидера Украины Владимира Зеленского проявить милосердие к Михаилу Саакашвили «частью спецоперации».



Президент Украины минувшей ночью обратился к властям Грузии с просьбой передать Саакашвили для лечения в одну из стран Европы или США.



«Засылка Саакашвили в Грузию была спецоперацией, и сегодня ее авторы даже добились заявления президента Украины… Это была спецоперация по вовлечению Грузии в войну и расколу Грузии, которая провалилась, и сегодня мы рассматриваем все заявления в этом контексте», — заявил Мдинарадзе.



По его словам, объективное ожидание начала войны в Украине существовало еще до прихода Саакашвили в Грузию.



«Целью возвращения Саакашвили в Грузию было вызвать беспокойство в стране, оказать какое-то влияние на выборы, а в случае боевых действий, вмешаться в них», — заявил представитель «Грузинской мечты». .



Мдинарадзе также сказал, что авторы спецоперации известны, «есть много историй за кулисами», но партия об этом не говорит, «потому что донести это до публики будет очень неловко».



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