

Арестович: «Грузия ведет абсолютно пророссийский курс»

23.12.2022 16:21





Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович говорит, что экс-президент Грузии Михаил Саакашвили «медленно умирает».



«Если он умрёт в тюрьме, то все скажут, что они (правительство Грузии – ред.) его убили. Это станет важнейшим фактором во внутриполитической борьбе – вплоть до провокаций, массовых беспорядков, революций и т.д.», – считает Арестович.



Украинский политик убежден, что грузинские власти, не отпуская Саакашвили на лечение за границу, боятся Москвы.



«Возникает вопрос: кого они так боятся? Ответ очень простой: того, кого скоро перестанет бояться Армения (или уже перестала бояться)», – отметил он.



Арестович говорит, что несмотря на то, что территории Грузии оккупированы, Россия принесла стране «неисчислимые беды», Грузия сейчас ведет «абсолютно пророссийский курс».



Ранее, критикуя власти Грузии, Арестович сказал, что в Тбилиси боятся и убить Саакашвили, и передать его кому-нибудь, поэтому решили «медленно его морить».





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