Служба доходов отметила профессиональный день, учреждённый при поддержке IOTA

Служба доходов Министерства финансов Грузии при поддержке Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) отметила учреждённый при её содействии профессиональный праздник, утверждённый Генеральной ассамблеей организации в июне 2025 года. Празднование профессионального дня налоговой администрации приурочено к дате основания организации — 30 октября 1996 года.

Мероприятие открыли министр финансов Лаша Хуцишвили, глава Службы доходов Мамука Бараташвили и руководитель международного департамента Арчил Дарахвелидзе.

В рамках мероприятия участников приветствовал по видеосвязи и поздравил с профессиональным праздником исполнительный секретарь IOTA Аликс Периньо де Труа.

За достойное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм 21 отличившемуся сотруднику Службы доходов были вручены сертификаты за подписью исполнительного секретаря и действующего президента IOTA.