Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 101 иностранного гражданина

Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько дней выдворили из Грузии 101 иностранного гражданина.

По информации МВД, в результате комплексных мероприятий, проведённых Департаментом миграции, из страны были выдворены в общей сложности 101 гражданин Турции, Филиппин, Туркменистана, Индии, России, Кении, Азербайджана, Кубы, Узбекистана, Беларуси, Египта, Иордании, Кот-д’Ивуара, Непала, Пакистана, Китая, Алжира, Нигерии, Армении и других государств.

В соответствии с действующим законодательством выдворенным лицам запрещён въезд в страну.

С начала текущего года сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии более 3 600 человек.