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Политика

Эрдоган поприветствовал Кавелашвили пролетая через воздушное пространство Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пролёта через воздушное пространство Грузии передал президенту Грузии Михаилу Кавелашвили тёплые приветствия и добрые пожелания. Об этом сообщает администрация президента Грузии.

«Ваше Превосходительство, направляясь в Южную Корею и пересекая воздушное пространство Грузии, я хотел бы лично от себя и от имени моей делегации передать Вам и Вашей стране самые искренние приветствия и наилучшие пожелания.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз подтвердить свою твёрдую уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами будут и впредь продолжаться, укрепляться и развиваться.

Желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу — долгого мира, прогресса и благополучия», — говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили поблагодарил турецкого коллегу за добрые пожелания.

По заявлению Михаила Кавелашвили, Грузию и Турцию как соседние страны связывают многолетние отношения и общая ответственность за укрепление мира, стабильности и сотрудничества в регионе.

Президент Грузии выразил надежду, что дружба между народами двух стран будет и впредь продолжаться и ещё больше укрепляться на основе взаимного уважения и общих интересов.

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