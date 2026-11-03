Эрдоган поприветствовал Кавелашвили пролетая через воздушное пространство Грузии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пролёта через воздушное пространство Грузии передал президенту Грузии Михаилу Кавелашвили тёплые приветствия и добрые пожелания. Об этом сообщает администрация президента Грузии.
«Ваше Превосходительство, направляясь в Южную Корею и пересекая воздушное пространство Грузии, я хотел бы лично от себя и от имени моей делегации передать Вам и Вашей стране самые искренние приветствия и наилучшие пожелания.
Пользуясь случаем, хочу ещё раз подтвердить свою твёрдую уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами будут и впредь продолжаться, укрепляться и развиваться.
Желаю Вашему Превосходительству здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу — долгого мира, прогресса и благополучия», — говорится в послании президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
По информации администрации президента Грузии, Михаил Кавелашвили поблагодарил турецкого коллегу за добрые пожелания.
По заявлению Михаила Кавелашвили, Грузию и Турцию как соседние страны связывают многолетние отношения и общая ответственность за укрепление мира, стабильности и сотрудничества в регионе.
Президент Грузии выразил надежду, что дружба между народами двух стран будет и впредь продолжаться и ещё больше укрепляться на основе взаимного уважения и общих интересов.
Ещё в разделе «Политика» Все →
Служба доходов отметила профессиональный день, учреждённый при поддержке IOTA
Служба доходов Министерства финансов Грузии при поддержке Внутриевропейской организации налоговых администраций (IOTA) отметила учреждённый при её…
Сотрудники Департамента миграции выдворили из Грузии 101 иностранного гражданина
Сотрудники Департамента миграции Министерства внутренних дел Грузии в координации с соответствующими подразделениями ведомства за последние несколько…
Кобахидзе примет участие в саммите по расширению ЕС в Брюсселе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите по расширению Европейского союза в Брюсселе, который организует «Евроньюс». Об этом…
Саакашвили: Наша борьба не сводится к партиям и номерам, она сводится к народному движению
«Мы должны прекратить плач на тему «что с нами делает Бидзина». Из любого положения существует выход — скосишь траву? Вырастет новая», — об этом…
Полигон Лило не будут переносить — Каладзе обещает его модернизировать
По словам мэра Тбилиси Кахи Каладзе, к такому выводу пришла немецкая компания ICP, которая изучала возможные места для нового полигона. Мэр добавил,…
Адвокат Ираклия Гарибашвили называет обвинения против него сфабрикованными
Адвокат бывшего премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили Натия Тамазашвили называет предъявленные бывшему премьер-министру Грузии обвинения…