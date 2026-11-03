Эрдоган поприветствовал Кавелашвили пролетая через воздушное пространство Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время пролёта через воздушное пространство Грузии передал президенту Грузии Михаилу Кавелашвили тёплые приветствия и добрые пожелания. Об этом сообщает администрация президента Грузии.

«Ваше Превосходительство, направляясь в Южную Корею и пересекая воздушное пространство Грузии, я хотел бы лично от себя и от имени моей делегации передать Вам и Вашей стране самые искренние приветствия и наилучшие пожелания.

Пользуясь случаем, хочу ещё раз подтвердить свою твёрдую уверенность в том, что дружественные отношения и сотрудничество между нашими народами будут и впредь продолжаться, укрепляться и развиваться.