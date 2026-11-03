Кобахидзе примет участие в саммите по расширению ЕС в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите по расширению Европейского союза в Брюсселе, который организует «Евроньюс». Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.

По информации администрации, на саммите, который объединит политических лидеров, экспертов и представителей бизнеса, обсудят, что может означать следующий этап расширения Европейского союза как для самого ЕС, так и для стран, претендующих на вступление в него.

«Дискуссии будут касаться прогресса, достигнутого странами-кандидатами, проведённых реформ, обязательств и институциональных изменений, а также экономических возможностей расширения и его возможных последствий.