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Грузия Online
Политика

Кобахидзе примет участие в саммите по расширению ЕС в Брюсселе

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в саммите по расширению Европейского союза в Брюсселе, который организует «Евроньюс». Об этом сообщает Администрация правительства Грузии.

По информации администрации, на саммите, который объединит политических лидеров, экспертов и представителей бизнеса, обсудят, что может означать следующий этап расширения Европейского союза как для самого ЕС, так и для стран, претендующих на вступление в него.

«Дискуссии будут касаться прогресса, достигнутого странами-кандидатами, проведённых реформ, обязательств и институциональных изменений, а также экономических возможностей расширения и его возможных последствий.

На саммите также обсудят, как расширение может повлиять на безопасность Европы, демократию, экономическую конкурентоспособность и стратегическую автономию.

Среди спикеров саммита — президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Северной Македонии Гордана Силяновска-Давкова, премьер-министр Албании Эди Рама, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, премьер-министр Молдовы Василе Тофан и премьер-министр Черногории Милойко Спайич», — говорится в сообщении.

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