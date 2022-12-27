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Европарламентарий: Дело Саакашвили и вступление Грузии в ЕС неразделимы
27.12.2022 14:05
Депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский заявил, что вступление Грузии в Евросоюз прямым образом связано с делом Саакашвили. Таким образом член группы европейских консерваторов и реформаторов прокомментировал слова лидеров «Грузинской мечты» о неуместности проведения параллелей между Саакашвили и европейской перспективной страны.
«Параллели между делом Саакашвили и вступлением Грузии в Евросоюз имеют фундаментальное значение. Они неразделимы. Европарламент никогда не поддержит вступление Грузии в Евросоюз, если задержан и экс-президент умрет в тюрьме», — заявил Яцек-Вольский.
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