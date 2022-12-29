Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Вольский подозревает, что президент Грузии может помиловать Саакашвили


29.12.2022   12:52


Первый вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что разъяснения высказанные президентом Грузии дают повод подозревать, что она помилует Михеила Саакашвили.

«Люди, у которых родились определенные подозрения из-за двумысленности заявлений президента, вышли, и сейчас на это надо дать ответ. Обширные разъяснения президента дополнительно вызывают подозрения о том, что человек, пытавший, убивавший и нарушавший всякую норму, будет помилован… С этим и связан митинг, нельзя во всём обвинять какую-либо политическую партию», — заявил он.

Напомним, что вчера на брифинге президент Грузии высказалась по многим вопросам, в том числе о помиловании Саакашвили.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: [email protected]; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна