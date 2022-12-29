

Вольский подозревает, что президент Грузии может помиловать Саакашвили

29.12.2022 12:52





Первый вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что разъяснения высказанные президентом Грузии дают повод подозревать, что она помилует Михеила Саакашвили.



«Люди, у которых родились определенные подозрения из-за двумысленности заявлений президента, вышли, и сейчас на это надо дать ответ. Обширные разъяснения президента дополнительно вызывают подозрения о том, что человек, пытавший, убивавший и нарушавший всякую норму, будет помилован… С этим и связан митинг, нельзя во всём обвинять какую-либо политическую партию», — заявил он.



Напомним, что вчера на брифинге президент Грузии высказалась по многим вопросам, в том числе о помиловании Саакашвили.





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