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Вольский подозревает, что президент Грузии может помиловать Саакашвили
29.12.2022 12:52
Первый вице-спикер парламента Гия Вольский заявил, что разъяснения высказанные президентом Грузии дают повод подозревать, что она помилует Михеила Саакашвили.
«Люди, у которых родились определенные подозрения из-за двумысленности заявлений президента, вышли, и сейчас на это надо дать ответ. Обширные разъяснения президента дополнительно вызывают подозрения о том, что человек, пытавший, убивавший и нарушавший всякую норму, будет помилован… С этим и связан митинг, нельзя во всём обвинять какую-либо политическую партию», — заявил он.
Напомним, что вчера на брифинге президент Грузии высказалась по многим вопросам, в том числе о помиловании Саакашвили.
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