

Американский токсиколог: Саакашвили грозит инвалидность и смерть

29.12.2022 15:17





В Тбилисском городском суде проходит заседание по делу Михаила Саакашвили. На нем обсуждается ходатайство адвокатов об отсрочке приговора третьему президенту Грузии в связи с его тяжелым состоянием здоровья.



Показания на суде дал американский токсиколог Дэвид Смит. Он рассказал о здоровье Саакашвили, заявив, что тот был отравлен тяжелыми металлами. По словам специалиста, повреждения мозга, в частности, белого вещества, привели к прогрессирующей деменции.



«По моему мнению, он был отравлен различными металлами, в том числе ртутью, мышьяком и барием, вызывающими достаточно серьезные токсические эффекты. Эти виды тяжелых металлов выводятся из организма через определенный промежуток времени, и в процессе этого выведения они отравляют различные органы тела. В результате он получил серьезное повреждение головного мозга».



По словам доктора Смита, у Саакашвили наблюдается периферическая невропатия, которая представляет собой повреждение нервов за пределами головного мозга, а также атрофия мышц. Отмечено также поражение пищеварительной системы, вызывающее гастрит, постоянную диарею и кахексию, поражение печени и других жизненно важных органов, таких как сердце и почки.



«Отравление тяжелыми металлами затрагивает практически каждый орган в организме человека, и, следовательно, состояние его здоровья серьезное», — сказал американский токсиколог.



Дэвид Смит также предупредил, что наличие тяжелых металлов в крови Саакашвили может стать причиной его инвалидности и смерти. По словам специалиста, бывший президент не получает в клинике в Тбилиси адекватного лечения, включая терапию и детоксикацию. Смит подчеркнул, что в Грузии в целом нет медицинского учреждения, где возможно специализированное лечение. Соответственно, Саакашвили должен быть переведен в клинику высшей квалификации, которые есть, к примеру, в США.



Источник: SOVA

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