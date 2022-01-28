

Почему футболисты Блохин, Шелия и Кожемякин подрались с таксистами в Праге?

28.01.2022 13:15









В юношеской сборной СССР в 1970-1971 годах О. Блохин играл вместе талантливым грузинским футболистом, уроженцем города Гагра Владимиром Шелия, который в 1969 году выступал в дубле «Динамо» Тбилиси, потом -за сухумское «Динамо» (1970-71) и «Торпедо» Кутаиси(1972-82). C 1984 года В.Шелия -фубольный судья, как арбитр республиканской категории он судил матчи чемпионата Грузии, с 1986- второй лиги чемпионата СССР, с 1987- первой лиги СССР, в 1994-95 гг был одним из тренеров «Торпедо» Кутаиси, в 1996-1999 гг судил матчи второй и первой лиги чемпионата РФ, был тренером фк «Орленок»Москва, затем работал в Москве сфере бизнеса. В 2015 году вернулся в Кутаиси, где вместе с семьей живет по сегодяшний день. Автор этих строк попросил его ответить на несколько вопросов.

Шелия и Блохин на ЧЕ в Чехословакии в 1971 году



-Когда вы познакомились с Блохиным?



- В рамках подготовки к ЧЕ 1971 года, который прошел в Чехословакии, юношеская сборная СССР под руководством старшего тренера,прекрасного специалиста Евгения Лядина (1926-2011) прошла сборы в черноморском городе Очамчире, мы провели пару товарищеских игр. С Олегом я был знаком еще с 1970 года, а в 1971 году это знакомство переросло в дружеские отношения. Я вместе с О. Блохиным и талантливым форвардом московского «Динамо» Анатолием Кожемякиным(1953-74 ) вместе проводил свободное от тренировок время. После тренировок и игр мы втроем вместе выходили на прогулку, так было и в Чехословакии, в мае 1971 года. Перед поездкой на ЧЕ юношеская сборная СССР сыграла в Киеве товарищеский матч с местным «Динамо»». Неожиданно для многих юноши победили опытных киевских динамовцев( 3:1), Олег забил один гол, я тоже отличился.Не люблю о себе рассказывать, но тот гол я запомнил навсегда- обвел нескольких киевлян и пробил точно.



После матча находившийся в Киеве с Олимпийской сборной СССР выдающийся тренер Константин Бесков (1920-2006) подошел ко мне и сказал: «Вова, хочу вас пригласить в московское «Динамо». Я ему ответил:«Большое спасибо , Константин Иванович, но моя мечта –вернуться в тбилисское «Динамо» и закрепиться в основном составе команды, в дубле которой я играл в 1969 году». Бесков, который к футболистам обращался на «Вы», ответил доброжелательно «Понимаю вас, но приглашение остается в силе». Тогда почти все талантливые футболисты-уроженцы Грузии мечтали попасть в тбилисское «Динамо» и не думали играть в какой-либо команде за пределами Грузии.



На ЧЕ в Чехословакии Блохин и Кожемякин очень здорово сыграли, отлично показали себя в юношеской сборной СССР футболист одесского «Черноморца « Леонид Буряк»( потом он играл за киевское «Динамо», «Торпедо» Москва и «Металлист» Харьков, десять лет за сб.СССР), московский динамовец Анатолий Байдачный (потом он играл за минское «Динамо» и сб.СССР) и другие, говорят, что я тоже неплохо играл (смеется), проведя 4 из 5 матчей – сыграл с Болгарией ( Трутново ,5:0), Бельгией (Пардубице, 2:2), Уэльсом (Градец-Кралове, 3:2) и с ГДР(Прага, 1:1, по пенальти выиграла ГДР 4:2), пропустив матч с Англией в Праге(1:1, по пенальти 5:3 победила Англия). Кстати, сб.А нглии стала Чемпионом Европы 1971, победив в финале Португалию, ГДР заняла третье место, а СССР-четвертое.



Драка с таксистами в Праге



- В Праге вы, Блохин и Кожемякин подрались с таксистами, как это произошло?



-После матча с ГДР я, Олег и Виктор с разрешения тренеров вышли в город, Олег и ранее бывал в Праге в составе киевлян и знал город. Мы погуляли, пообщались с местными жителями, все было нормально, потом зашли в бар, крепкие напитки не употребляли- просто выпили по бокалу пива, а потом решили вернуться в отель «Интернациональ», где жила сб. СССР . Около бара стояли 5-6 машин такси, мы стали просить водителей отвезти в отель, обещали заплатить как полагается. Но таксисты отказались, узнав в нас игроков сб.СССР. Это нас обидело, ведь мы, футболисты, не имели никакого отношения к событиям августа 1968 года (имеется ввиду ввод войск СССР и еще 4 соцстран-членов Варшавского договора в ЧССР, этот факт на Западе и в Чехословакии назвали тогда оккупацией страны и вызвал протесты в Чехословакии и во многих странах мира-прим. автора). Увидев отказ таксистов, мы отошли чуть дальше от бара, найдя свободное такси, я сел в машину и сказал, что мы,футболисты, просим отвезти в отель, готовы заплатить. Олег и Виктор уже собирались войти в машину, в это время таксист вышел из машины и стал кричать коллегам, которые стояли недалеко. Те самые таксисты, которые отказались нас повезти в гостиницу, побежали к нам, держа в руках монтировки. Они стали нас бить, полагая, что мы обидели их коллегу (на самом деле ничего подобного не было) : нам пришлось дать таксистам «сдачи» кулаками: мне в юности в родном Гагра иногда приходилось драться , защищая себя, друзей и девушек от «гастролеров» из разных городов, Анатолий и Олег также были крепкими парнями и могли постоять за себя и друзей. Таксисты не ожидали от футболистов такого ответа и убежали. Затем мы пешком прошли несколько десятков метров и поймали такси, на этот раз попался доброжелательный водитель-чех, он довез нас до отеля. Утром я попросил Олега его черные очки, стараясь не показывать тренерам полученный накануне синяк-ведь в драке досталось и нам. А тренеры уже знали обо всем, они волновались, но были довольны тем, что все закончилось без серьезных последствий. За эту историю переживали и сотрудники того пражского отеля, с которыми у нас, футболистов, были очень хорошие отношения. История с таксистами в Праге запомнилась навсегда-зла на них не держу, понимаю, какое время было, но мы были футболистами и к нам совершенно зря так отнеслись.



- А кто еще запомнился вам из юношеской сборной СССР 1971 года?



- В составе той сборной СССР на ЧЕ в Чехословакии выступало много талантливых футболистов. Кроме Блохина, Кожемякина,Буряка и Байдачного играли Александр Дамин, Виктор Зуев (оба «Динамо» Киев, Дамин в 1977-78 годах играл за ленинградский «Зенит»), Руслан Суанов (воспитанник орджиникидзевского «Спартака», в 1971-72 годах выступал за дубль киевское «Динамо», потом за клубы Украины и РФ, умер в 2005 году) , Юрий Роменский (тогда голкипер «Нефтчи» Баку, затем одесского «Черноморца»,киевского «Динамо» и сб. СССР), Геннадий Курганов («Шахтер» Донецк), Михаил Прозоровский («Локомотив» Винница), Юрий Жуков «ЦСКА), Александр Оврах («Спартак» Москва), Александр Гуринович («Динамо»Минск), Александр Трусов(тогда иград за «Волга» Калинин, потом за московский «Локомотив» , «Динамо» и ЦСКА), Стасис Трайнавичус («Жальгирис»). Всех ребят хорошо помню.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



Фото - Юношеская сборная СССР 1971-в Чехословакии . Легендарному футболисту киевского «Динамо» (1969-1987) и сборной СССР Олегу Владимировичу Блохину в ноябре нынешнего года исполнится 70 лет, юбилейные мероприятия пройдут осенью в Киеве с участием гостей из разных стран. Олег Блохин -Лучший футболист Европы -Обладатель «Золотого мяча»(1975), семикратный чемпион СССР, пятикратный обладатель Кубка СССР, дважды победитель Кубка Обладателей Кубков Европы (1975, 1986) , лучший футболист СССР 1973,1974 и 1975 годов, бронзовый призер Олимпийских Игр 1972 и 1976 годов, рекордсмен сборной СССР по количеству игр и забитых голов (42 гола в 112 матчах за сборную СССР, 9 голов в 12 матчах за Олимпийскую сборную СССР). Он отличался высочайшей скоростью, выносливостью, будучи левшой, доставал хлопоты лучшим игрокам Европы и мира. После завершения карьеры Олег в 1990- 2002 годах работал главным тренером в футбольных клубах Греции, в 2003—2007 и с весны 2011 до осени 2012 года — главным тренер сборной Украины,под его руководством национальная команда Украины стала четвертьфиналистом ЧМ 2006.В юношеской сборной СССР в 1970-1971 годах О. Блохин играл вместе талантливым грузинским футболистом, уроженцем города Гагра Владимиром Шелия, который в 1969 году выступал в дубле «Динамо» Тбилиси, потом -за сухумское «Динамо» (1970-71) и «Торпедо» Кутаиси(1972-82). C 1984 года В.Шелия -фубольный судья, как арбитр республиканской категории он судил матчи чемпионата Грузии, с 1986- второй лиги чемпионата СССР, с 1987- первой лиги СССР, в 1994-95 гг был одним из тренеров «Торпедо» Кутаиси, в 1996-1999 гг судил матчи второй и первой лиги чемпионата РФ, был тренером фк «Орленок»Москва, затем работал в Москве сфере бизнеса. В 2015 году вернулся в Кутаиси, где вместе с семьей живет по сегодяшний день. Автор этих строк попросил его ответить на несколько вопросов.Шелия и Блохин на ЧЕ в Чехословакии в 1971 году- В рамках подготовки к ЧЕ 1971 года, который прошел в Чехословакии, юношеская сборная СССР под руководством старшего тренера,прекрасного специалиста Евгения Лядина (1926-2011) прошла сборы в черноморском городе Очамчире, мы провели пару товарищеских игр. С Олегом я был знаком еще с 1970 года, а в 1971 году это знакомство переросло в дружеские отношения. Я вместе с О. Блохиным и талантливым форвардом московского «Динамо» Анатолием Кожемякиным(1953-74 ) вместе проводил свободное от тренировок время. После тренировок и игр мы втроем вместе выходили на прогулку, так было и в Чехословакии, в мае 1971 года. Перед поездкой на ЧЕ юношеская сборная СССР сыграла в Киеве товарищеский матч с местным «Динамо»». Неожиданно для многих юноши победили опытных киевских динамовцев( 3:1), Олег забил один гол, я тоже отличился.Не люблю о себе рассказывать, но тот гол я запомнил навсегда- обвел нескольких киевлян и пробил точно.После матча находившийся в Киеве с Олимпийской сборной СССР выдающийся тренер Константин Бесков (1920-2006) подошел ко мне и сказал: «Вова, хочу вас пригласить в московское «Динамо». Я ему ответил:«Большое спасибо , Константин Иванович, но моя мечта –вернуться в тбилисское «Динамо» и закрепиться в основном составе команды, в дубле которой я играл в 1969 году». Бесков, который к футболистам обращался на «Вы», ответил доброжелательно «Понимаю вас, но приглашение остается в силе». Тогда почти все талантливые футболисты-уроженцы Грузии мечтали попасть в тбилисское «Динамо» и не думали играть в какой-либо команде за пределами Грузии.На ЧЕ в Чехословакии Блохин и Кожемякин очень здорово сыграли, отлично показали себя в юношеской сборной СССР футболист одесского «Черноморца « Леонид Буряк»( потом он играл за киевское «Динамо», «Торпедо» Москва и «Металлист» Харьков, десять лет за сб.СССР), московский динамовец Анатолий Байдачный (потом он играл за минское «Динамо» и сб.СССР) и другие, говорят, что я тоже неплохо играл (смеется), проведя 4 из 5 матчей – сыграл с Болгарией ( Трутново ,5:0), Бельгией (Пардубице, 2:2), Уэльсом (Градец-Кралове, 3:2) и с ГДР(Прага, 1:1, по пенальти выиграла ГДР 4:2), пропустив матч с Англией в Праге(1:1, по пенальти 5:3 победила Англия). Кстати, сб.А нглии стала Чемпионом Европы 1971, победив в финале Португалию, ГДР заняла третье место, а СССР-четвертое.-После матча с ГДР я, Олег и Виктор с разрешения тренеров вышли в город, Олег и ранее бывал в Праге в составе киевлян и знал город. Мы погуляли, пообщались с местными жителями, все было нормально, потом зашли в бар, крепкие напитки не употребляли- просто выпили по бокалу пива, а потом решили вернуться в отель «Интернациональ», где жила сб. СССР . Около бара стояли 5-6 машин такси, мы стали просить водителей отвезти в отель, обещали заплатить как полагается. Но таксисты отказались, узнав в нас игроков сб.СССР. Это нас обидело, ведь мы, футболисты, не имели никакого отношения к событиям августа 1968 года (имеется ввиду ввод войск СССР и еще 4 соцстран-членов Варшавского договора в ЧССР, этот факт на Западе и в Чехословакии назвали тогда оккупацией страны и вызвал протесты в Чехословакии и во многих странах мира-прим. автора). Увидев отказ таксистов, мы отошли чуть дальше от бара, найдя свободное такси, я сел в машину и сказал, что мы,футболисты, просим отвезти в отель, готовы заплатить. Олег и Виктор уже собирались войти в машину, в это время таксист вышел из машины и стал кричать коллегам, которые стояли недалеко. Те самые таксисты, которые отказались нас повезти в гостиницу, побежали к нам, держа в руках монтировки. Они стали нас бить, полагая, что мы обидели их коллегу (на самом деле ничего подобного не было) : нам пришлось дать таксистам «сдачи» кулаками: мне в юности в родном Гагра иногда приходилось драться , защищая себя, друзей и девушек от «гастролеров» из разных городов, Анатолий и Олег также были крепкими парнями и могли постоять за себя и друзей. Таксисты не ожидали от футболистов такого ответа и убежали. Затем мы пешком прошли несколько десятков метров и поймали такси, на этот раз попался доброжелательный водитель-чех, он довез нас до отеля. Утром я попросил Олега его черные очки, стараясь не показывать тренерам полученный накануне синяк-ведь в драке досталось и нам. А тренеры уже знали обо всем, они волновались, но были довольны тем, что все закончилось без серьезных последствий. За эту историю переживали и сотрудники того пражского отеля, с которыми у нас, футболистов, были очень хорошие отношения. История с таксистами в Праге запомнилась навсегда-зла на них не держу, понимаю, какое время было, но мы были футболистами и к нам совершенно зря так отнеслись.- В составе той сборной СССР на ЧЕ в Чехословакии выступало много талантливых футболистов. Кроме Блохина, Кожемякина,Буряка и Байдачного играли Александр Дамин, Виктор Зуев (оба «Динамо» Киев, Дамин в 1977-78 годах играл за ленинградский «Зенит»), Руслан Суанов (воспитанник орджиникидзевского «Спартака», в 1971-72 годах выступал за дубль киевское «Динамо», потом за клубы Украины и РФ, умер в 2005 году) , Юрий Роменский (тогда голкипер «Нефтчи» Баку, затем одесского «Черноморца»,киевского «Динамо» и сб. СССР), Геннадий Курганов («Шахтер» Донецк), Михаил Прозоровский («Локомотив» Винница), Юрий Жуков «ЦСКА), Александр Оврах («Спартак» Москва), Александр Гуринович («Динамо»Минск), Александр Трусов(тогда иград за «Волга» Калинин, потом за московский «Локомотив» , «Динамо» и ЦСКА), Стасис Трайнавичус («Жальгирис»). Всех ребят хорошо помню.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииФото - Юношеская сборная СССР 1971-в Чехословакии .



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





