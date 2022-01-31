

На шахте в Ткибули произошел взрыв - один человек погиб

31.01.2022 11:08





На шахте в Ткибули произошел взрыв. В результате инцидента пострадали несколько человек. Один из них скончался в больнице.



По информации управляющей компании «Грузуголь», детали происшествия выясняют на месте представители Службы охраны труда компании, пять или шесть человек получили ранения и доставлены в больницу.



«Произошел инцидент. Сейчас на шахту приехала наша охрана труда, они выясняют, что произошло. Мы пока точно не знаем, что произошло. Это еще предстоит уточнить, однако, насколько мне известно, пять-шесть человек ранены. Особенно сильно пострадал один мужчина, который, к сожалению, умер. Остальные пострадавшие имеют легкие ранения», – заявила глава службы по связям с общественностью «Грузугля» Гванца Делибадзе.



Как заявили Первому каналу Грузии в МВД, начато расследование по статье 240 УК Грузии, предусматривающей нарушение правил техники безопасности при проведении горных, строительных или иных работ.





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