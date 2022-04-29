

Сборная Грузии по хоккею-серебряный призер группы Б второго дивизиона ЧМ 2022

29.04.2022 19:34











Перед вылетом в Исландию Генеральный секретарь Федерации хоккея Грузии (ФХГ), бывший игрок нашей национальной команды Михаил Давиташвили сказал автору этих строк, что сборная Грузии будет бороться за звание чемпиона группы Б. «В 2018 году Грузия стала победителем ЧМ среди команд третьего дивизиона и получила право играть в группе Б второго дивизиона, в 2019 году на ЧМ группы Б второго дивизиона мы заняли четвертое место, а на ЧМ 2022 в Рейкьявике ( в 2020 и 2021 годах из-за пандемии ЧМ среди команд второго дивизиона не проводились-прим.автора) будем бороться за выход в группу А, добиться этого будет сложно-ведь усилившаяся сборная Исландии выступает дома»,- отметил он. Уже в ходе ЧМ в Исландии Давиташвили поблагодарил проживающих в Рейкьявике уроженцев Грузии за поддержку команды. «Огромное спасибо находящимся в Исландии уроженцам Грузии,они активно, мощно и душевно поддерживали с трибун наших хоккеистов, такая поддержка очень важна для спортсменов и тренеров»,- сказал он.



Автор этих строк выражает персональную благодарность проживающему в Рейкьявике бывшему футболисту сухумского «Динамо»(1969-70) и команды Грузинского института субтропического хозяйства (сухумская «ГИСХ» -чемпион СССР 1975 года среди сельхозвузов), уроженцу Сухуми Нугзару Кварцхава и его супруге Мимозе Заракуа за то, что они вместе с сыном Темо и дочерью Тамар мобилизовали находящихся в Исландии уроженцев Грузии для поддержки нашей сборной. Члены семьи Н. Кварцхава 17 апреля побывали на тренировке сборной Грузии в Рейкьявике и подбодрили хоккеистов, а на матчах нашей команды они вместе с 20-25 членами грузинской диаспоры( среди них отметим Малхаза Гвритишвили, Нато Ткешелашвили, Эльзу Алиханян, Лику Пацация, Георгия Куталия, братьев Лаша и Каха Дзерия и др.) мощно поддерживали хоккеистов. После окончания игр хокеисты сборной Грузии подходили к трибуне наших фанов и благодарили их(словесно, жестами и клюшками): это было видно во время телетрансляций игр, организованных Международной Федерацией хоккея(IIHF) .



Никита Букия - лучший бомбардир ЧМ в Исландии



В составе сборной Грузии особое внимание привлекла игра 28-летнего форварда Никиты Букия, который стал лучшим бомбардиром группы Б второго дивизиона ЧМ. В 4 матчах он забросил 7 шайб, сделал 4 голевые передачи и набрал 11 очков. Столько же очков в споре бомбардиров ЧМ в Исландии завоевал другой форвард сборной Грузии Иван Карелин:в 4 матчах он забросил соперникам 5 шайб и сделал 6 голевых передач, внеся большой вклад в успешную игру команды. При одинаковом количестве очков (11 )с учетом большего количества заброшенных шайб (7 )лучшим бомбардиром чемпионата стал Никита Букия. Никита –уроженец Саратова, где с детства увлекся хоккеем , успешно играл в клубах Саратова, Пензы, Россоши, Сочи, в командах Грузии. Около трех лет назад он был приглашен в сборную Грузии,готовился к ЧМ 2020 в Исландии, но тот чемпионат был отложен из-за пандемии. Его дебют в сборной Грузии на минувшей неделе оказался впечатляющим. Автор этих строк связался с находящимся сейчас в Сочи Никитой Букия. «Я родился и вырос в Саратове, мой дед, ныне уже покойный Сосо Букия –уроженец грузинского города Сенаки , где у нас немало родственников, я не раз бывал в Сенаки. Мой дед в молодости переехал из Грузии в Россию, мой дед и мой отец Максим одобряли мое увлечение хоккеем.Пользуясь случаем, передаю сердечный привет поклонникам сборной Грузии, которые болели за нас»,- отметил Никита. Он сказал, что «в будущем году сборная Грузии все сделает для того, чтобы стать победителем группы и перейти в группу А второго дивизиона ЧМ».



Место проведения ЧМ 2023 (группа Б, второй дивизион) будет названо руководством IIHF в мае текущего года.



Главный тренер Роланд Сванидзе и капитан Реваз Цомая



Следует отметить, что наша сборная укомплектована хоккеистами, среди которых как уроженцы Грузии так и немало игроков(в основном ребята с грузинскими корнями), родившихся в РФ, Финляндии и других странах. Они имеют гражданство Грузии и играют в клубе "Мимино" Бакуриани, в тбилисских командах "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби","Кинулис раиндеби" и др. Главным тренером сборной Грузии с 2018 года является известный хоккеист Роланд Сванидзе, успешно выступавший в РХЛ за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999, тюменский "Рубин" (1999-2001), а также за клуб «Дубай Майти Кэмелс», в составе которой дважды ( сезоны 2015-16 и 2017-18 гг) стал чемпионом ОАЭ. В беседе с автором этих строк 45-летний Р. Сванидзе сказал:» Шаг за шагом сборная Грузия продвигается вперед:в 2018 году мы победили в ЧМ третьего дивизиона, в 2019 году мы закрепились в группе Б второго дивизиона ЧМ, заняв четвертое место, сейчас в Исландии мы завоевали серебряные медали, наша цель –на следующем ЧМ занять в группе Б первое место и получить право выступать в группе А второго дивизиона». Сванидзе поблагодарил «хоккеистов сборной Грузии за самоотверженную и красивую игру на ЧМ в Исландии». « Несмотря на отсутствие в Грузии современной хоккейной инфраструктуры и полноценной игровой практики сборной ,наши ребята максимально выложились на ЧМ в Исландии, показали результативный и привлекательный хоккей, обрадовав своих поклонников и приятно удивив специалистов»,- отметил Р.Сванидзе.



Капитаном национальной сборной Грузии с 2018 года является Реваз Цомая. Ему 42 года, за нашу сборную выступает с 2015 года, он не только самый опытный хоккеист сборной Грузии, но и душа команды, в разные годы играл в клубах РФ и Грузии («Рухи мглеби»). Автор этих строк попросил Реваза рассказать о себе и своих планах:»Мой дед Шалва Самсонович и мой отец Реваз родом из Абашского района Грузии, мой дед был большим знатоком и поклонником спорта и уважаемым человеком в районе, отец был футболистом -был капитаном абашского клуба.Мой отец Реваз умер, когда мне не было еще и месяца, мы жили в городе Нижнекамске, потом я с мамой переехали в город Ачинск(Красноярский край). В детстве почти каждый год летом ездил в Грузию, позже не так часто удавалось бывать в Абаша, где и сейчас живут мои родственники. Я с ними общаюсь, езжу туда при первой же возможности. Хочу выразить особую благодарность поклонникам нашей сборной-как в Грузии, так и тем, кто в Исландии так активно поддерживал нашу команду во время матчей». На вопрос «Сколько времени вы собираетесь еще играть в сборной Грузии?» Реваз ответил:»Мне уже 42 года, думаю, что пора уже завершать карьеры игрока, тем более, что травмы дают знать о себе, намерен заняться тренерской работой в Грузии, посмотрим, как сложится».



Кутаисские корни Андрея Романова и мнение Георгия Гелашвили



Автору этих строк удалось поговорить и с другими хоккеистами сборной Грузии образца 2022 года. Один из них 27-летний Андрей Романов, отца которого знают многие жители Кутаиси и ветераны спорта Грузии. Андрей сказал:»Мой отец Александр родился и вырос в Кутаиси, там закончил СШ № 13, в детстве и юности занимался плаванием и академической греблей, выступал в чемпионатах Грузии. В начале 1990-х годов он переехал в РФ, я сам родился в Москве, с детства играю в хоккею, выступал в разных клубах России, Канады, Грузии».



Андрей сообщил, что в Кутаиси и сейчас живут родственники по отцовской линии и друзья отца. «Когда есть возможность, всегда приезжаем в Кутаиси, сердечная атмосфера этого красивого города прибавляет мне и папе силы и радость»,-сказал хоккеист . Он отметил, что «во время игр за сборную Грузии на ЧМ 2022 в Исландии чувствовал поддержку из Кутаиси –от родных, близких и совершенно незнакомых людей-поклонников сборной, сердечное спасибо им». Андрей просил передать слова благодарности проживающему в США титулованному и успешному грузинскому тренеру Бесариону Цинцадзе(ранее он работал в тренерском штабе клубов НХЛ «Питтсбург пингвинс» и «Бостон брюинз» и становился победителем Кубка Стэнли, а сейчас работает в тренерском штабе «Нью-Йорк Айлендерс»-примечание редакции ), в период моей игры в Канаде и в дальнейшем Бесо меня очень поддерживал, давал мне профессиональные наставления и советы».



Игру сборной Грузии прокомментировал и знаменитый голкипер Георгий Гелашвили, с которым я познакомился 15 лет назад. Его отец, ныне покойный Како Гелашвили родом из Марнеульского района Грузии, где по сегодняшний день живут близкие родственники Георгия. Свой путь в хоккей он начинал в челябинском «Тракторе», в разные годы он успешно выступал за этот и другие клубы РФ, а также за команды Казахстана, признавался лучшим вратарем КХЛ сезона 2008-2009 гг и лучшим голкипером Казахстана сезона 2005-2006, в настоящее время 39- летний Георгий является тренером по работе с вратарями системы клуба «Трактор» Челябинск. Находившийся в конце апреля на пасхальных праздниках в Грузии Георгий Гелашвили сказал автору этих строк:»Я всегда внимательно наблюдал за выступлением сборной Грузии, от души хочу поздравить игроков , тренеров и поклонников команды с успешной игрой на ЧМ в Рейкьявике.Думаю, что обязательно настанет день, когда сборная Грузии станет победителем группы Б второго дивизиона и будет играть в группе А, а потом видно будет».



Из истории хоккея Грузии



В силу отсутствия полноценной инфраструктуры хоккей с шайбой в 20-ом веке не пользовался особой популярностью в Грузии, но следует отметить, что первые команды по хоккею с шайбой у нас появились в конце 1950-начале 1960 годов:тогда в ряде городов благодаря энтузиастам этот вид спорта стал привлекать внимание части детей, юношей и взрослых. В 1961 и 1962 годах в Бакуриани состоялись первый и второй чемпионат республики по хоккею с шайбой, после второго чемпионата была создана сборная Грузии, которая в марте 1962 года выступила на зимней Спартакиаде СССР в Свердловске(Екатеринбург): наша команда победила Армению (11:2) и Кыргизстан (1:0), но проиграла все остальные матчи. Из 12 участников хоккейного турнира той Спартакиады Грузия заняла 10-е место.



В 1960-1980 годах в Грузии было немало энтузиастов хоккея, проводились турниры, а в 1982–1986 гг ежегодно проходили чемпионаты республики. Тогда ряд показательных тренировок для грузинских команд провел легендарный тренер Анатолий Тарасов(1918-1995), на открытие одного из чемпионатов приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов (1941-2000). Грузинская команда «Пирвели мерцхали» выступала на всесосозном детском турнире «Золотая шайба». Воспитанник этой команды голкипер Котэ Бахуташвили в конце 1980-х годов успешно играл за московский ЦСКА и юношескую сборную СССР, а затем за казанский «Итиль».



В 1990-х годах в условиях трудностей в Грузии хоккей был в запустении, с 2004-2005 гг он ожил благодаря энтузиастам и ветеранам в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. В 2004 г. была учреждена Федерация хоккея Грузии(ФХГ), которая с 2009 г. стала членом IIHF. C 2008 года проводится чемпионат страны, тогда наших тренеров консультировал Патрик Фрайзер - бывший хоккеист юношеской сборной Канады.



В возрождении хоккея в Грузии большую роль сыграл уроженец Тбилиси, бывший хоккеист Денис Давыдов, который в 2004-2009 гг был президентом ФХГ. В сентябре 2009 г. Денис погиб в автокатастрофе в Турции: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине Генсек ФХГ Лаша Цагарейшвили, его супруга Тео Бердзенишвили, президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга и сын- все они направлялись на конгресс IIHF. В дальнейшем ФХГ (в 2009-2016 гг президентом Федерации был Нугзар Пайкидзе, в 2017-2020 - бывший хоккеист Ило Давыдов, брат Дениса, в январе 2021 руководителем ФХГ был избран Георгий Натрошвили, а со второй половины 2021года президентом является Заза Хечуашвили) при поддержке энтузиастов и спортведомств осуществляла шаги для развития хоккея.



Сборная Грузии с 2013 года участвовала в проводимых IIHF ЧМ, а в 2018 г. стала победителем прошедшего в ЮАР ЧМ среди команд третьего дивизиона,завоевав право выступать в группе Б второго дивизиона. Форвард нашей сборной Александр Жужунашвили стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР. В апреле 2019 года сборная Грузии выступила в Мексике на ЧМ (второй дивизион, группа В), обыграв Исландию (6:3), Мексику (3:2), проиграв Новой Зеландии (2:6),Израилю (3:7) и КНДР (4:9) и заняв 4-ое место из 6 команд.



На ЧМ 2022 Грузия заняла второе место, а на ЧМ 2023 намерена занять первое место.





Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист Грузии



На фото:

1. Сборная Грузии по хоккею с шайбой, 2022г

2. Н.Букия, Н.Кварцхава и М.Заракуа

3. Р. Цомая и И. Карелин В Рейкьявике завершился Чемпионат Мира по хоккею с шайбой среди команд группы Б второго дивизиона с участим сборных Исландии, Бельгии, Болгарии, Грузии и Мексики. 18 апреля Грузия победила многоопытную сборную Бельгии (4:3), 20 апреля проиграла Исландии (2:5), 22 апреля разгромила Болгарию (10:3) и 23 апреля Мексику (5:0). Первое место в группе заняла Исландия, которая выиграла все матчи чемпионата и с будущего года будет играть в группе А второго дивизиона ЧМ . Наша сборная заняла второе место,завоевав серебряные медали и приятно удивив специалистов хоккея.Перед вылетом в Исландию Генеральный секретарь Федерации хоккея Грузии (ФХГ), бывший игрок нашей национальной команды Михаил Давиташвили сказал автору этих строк, что сборная Грузии будет бороться за звание чемпиона группы Б. «В 2018 году Грузия стала победителем ЧМ среди команд третьего дивизиона и получила право играть в группе Б второго дивизиона, в 2019 году на ЧМ группы Б второго дивизиона мы заняли четвертое место, а на ЧМ 2022 в Рейкьявике ( в 2020 и 2021 годах из-за пандемии ЧМ среди команд второго дивизиона не проводились-прим.автора) будем бороться за выход в группу А, добиться этого будет сложно-ведь усилившаяся сборная Исландии выступает дома»,- отметил он. Уже в ходе ЧМ в Исландии Давиташвили поблагодарил проживающих в Рейкьявике уроженцев Грузии за поддержку команды. «Огромное спасибо находящимся в Исландии уроженцам Грузии,они активно, мощно и душевно поддерживали с трибун наших хоккеистов, такая поддержка очень важна для спортсменов и тренеров»,- сказал он.Автор этих строк выражает персональную благодарность проживающему в Рейкьявике бывшему футболисту сухумского «Динамо»(1969-70) и команды Грузинского института субтропического хозяйства (сухумская «ГИСХ» -чемпион СССР 1975 года среди сельхозвузов), уроженцу Сухуми Нугзару Кварцхава и его супруге Мимозе Заракуа за то, что они вместе с сыном Темо и дочерью Тамар мобилизовали находящихся в Исландии уроженцев Грузии для поддержки нашей сборной. Члены семьи Н. Кварцхава 17 апреля побывали на тренировке сборной Грузии в Рейкьявике и подбодрили хоккеистов, а на матчах нашей команды они вместе с 20-25 членами грузинской диаспоры( среди них отметим Малхаза Гвритишвили, Нато Ткешелашвили, Эльзу Алиханян, Лику Пацация, Георгия Куталия, братьев Лаша и Каха Дзерия и др.) мощно поддерживали хоккеистов. После окончания игр хокеисты сборной Грузии подходили к трибуне наших фанов и благодарили их(словесно, жестами и клюшками): это было видно во время телетрансляций игр, организованных Международной Федерацией хоккея(IIHF) .В составе сборной Грузии особое внимание привлекла игра 28-летнего форварда Никиты Букия, который стал лучшим бомбардиром группы Б второго дивизиона ЧМ. В 4 матчах он забросил 7 шайб, сделал 4 голевые передачи и набрал 11 очков. Столько же очков в споре бомбардиров ЧМ в Исландии завоевал другой форвард сборной Грузии Иван Карелин:в 4 матчах он забросил соперникам 5 шайб и сделал 6 голевых передач, внеся большой вклад в успешную игру команды. При одинаковом количестве очков (11 )с учетом большего количества заброшенных шайб (7 )лучшим бомбардиром чемпионата стал Никита Букия. Никита –уроженец Саратова, где с детства увлекся хоккеем , успешно играл в клубах Саратова, Пензы, Россоши, Сочи, в командах Грузии. Около трех лет назад он был приглашен в сборную Грузии,готовился к ЧМ 2020 в Исландии, но тот чемпионат был отложен из-за пандемии. Его дебют в сборной Грузии на минувшей неделе оказался впечатляющим. Автор этих строк связался с находящимся сейчас в Сочи Никитой Букия. «Я родился и вырос в Саратове, мой дед, ныне уже покойный Сосо Букия –уроженец грузинского города Сенаки , где у нас немало родственников, я не раз бывал в Сенаки. Мой дед в молодости переехал из Грузии в Россию, мой дед и мой отец Максим одобряли мое увлечение хоккеем.Пользуясь случаем, передаю сердечный привет поклонникам сборной Грузии, которые болели за нас»,- отметил Никита. Он сказал, что «в будущем году сборная Грузии все сделает для того, чтобы стать победителем группы и перейти в группу А второго дивизиона ЧМ».Место проведения ЧМ 2023 (группа Б, второй дивизион) будет названо руководством IIHF в мае текущего года.Следует отметить, что наша сборная укомплектована хоккеистами, среди которых как уроженцы Грузии так и немало игроков(в основном ребята с грузинскими корнями), родившихся в РФ, Финляндии и других странах. Они имеют гражданство Грузии и играют в клубе "Мимино" Бакуриани, в тбилисских командах "Цецхловани джвароснеби", "Рухи мглеби","Кинулис раиндеби" и др. Главным тренером сборной Грузии с 2018 года является известный хоккеист Роланд Сванидзе, успешно выступавший в РХЛ за новокузнецкий "Металлург" (1996-1998), "Нефтяник" из Альметьевска (1998-1999, тюменский "Рубин" (1999-2001), а также за клуб «Дубай Майти Кэмелс», в составе которой дважды ( сезоны 2015-16 и 2017-18 гг) стал чемпионом ОАЭ. В беседе с автором этих строк 45-летний Р. Сванидзе сказал:» Шаг за шагом сборная Грузия продвигается вперед:в 2018 году мы победили в ЧМ третьего дивизиона, в 2019 году мы закрепились в группе Б второго дивизиона ЧМ, заняв четвертое место, сейчас в Исландии мы завоевали серебряные медали, наша цель –на следующем ЧМ занять в группе Б первое место и получить право выступать в группе А второго дивизиона». Сванидзе поблагодарил «хоккеистов сборной Грузии за самоотверженную и красивую игру на ЧМ в Исландии». « Несмотря на отсутствие в Грузии современной хоккейной инфраструктуры и полноценной игровой практики сборной ,наши ребята максимально выложились на ЧМ в Исландии, показали результативный и привлекательный хоккей, обрадовав своих поклонников и приятно удивив специалистов»,- отметил Р.Сванидзе.Капитаном национальной сборной Грузии с 2018 года является Реваз Цомая. Ему 42 года, за нашу сборную выступает с 2015 года, он не только самый опытный хоккеист сборной Грузии, но и душа команды, в разные годы играл в клубах РФ и Грузии («Рухи мглеби»). Автор этих строк попросил Реваза рассказать о себе и своих планах:»Мой дед Шалва Самсонович и мой отец Реваз родом из Абашского района Грузии, мой дед был большим знатоком и поклонником спорта и уважаемым человеком в районе, отец был футболистом -был капитаном абашского клуба.Мой отец Реваз умер, когда мне не было еще и месяца, мы жили в городе Нижнекамске, потом я с мамой переехали в город Ачинск(Красноярский край). В детстве почти каждый год летом ездил в Грузию, позже не так часто удавалось бывать в Абаша, где и сейчас живут мои родственники. Я с ними общаюсь, езжу туда при первой же возможности. Хочу выразить особую благодарность поклонникам нашей сборной-как в Грузии, так и тем, кто в Исландии так активно поддерживал нашу команду во время матчей». На вопрос «Сколько времени вы собираетесь еще играть в сборной Грузии?» Реваз ответил:»Мне уже 42 года, думаю, что пора уже завершать карьеры игрока, тем более, что травмы дают знать о себе, намерен заняться тренерской работой в Грузии, посмотрим, как сложится».Автору этих строк удалось поговорить и с другими хоккеистами сборной Грузии образца 2022 года. Один из них 27-летний Андрей Романов, отца которого знают многие жители Кутаиси и ветераны спорта Грузии. Андрей сказал:»Мой отец Александр родился и вырос в Кутаиси, там закончил СШ № 13, в детстве и юности занимался плаванием и академической греблей, выступал в чемпионатах Грузии. В начале 1990-х годов он переехал в РФ, я сам родился в Москве, с детства играю в хоккею, выступал в разных клубах России, Канады, Грузии».Андрей сообщил, что в Кутаиси и сейчас живут родственники по отцовской линии и друзья отца. «Когда есть возможность, всегда приезжаем в Кутаиси, сердечная атмосфера этого красивого города прибавляет мне и папе силы и радость»,-сказал хоккеист . Он отметил, что «во время игр за сборную Грузии на ЧМ 2022 в Исландии чувствовал поддержку из Кутаиси –от родных, близких и совершенно незнакомых людей-поклонников сборной, сердечное спасибо им». Андрей просил передать слова благодарности проживающему в США титулованному и успешному грузинскому тренеру Бесариону Цинцадзе(ранее он работал в тренерском штабе клубов НХЛ «Питтсбург пингвинс» и «Бостон брюинз» и становился победителем Кубка Стэнли, а сейчас работает в тренерском штабе «Нью-Йорк Айлендерс»-примечание редакции ), в период моей игры в Канаде и в дальнейшем Бесо меня очень поддерживал, давал мне профессиональные наставления и советы».Игру сборной Грузии прокомментировал и знаменитый голкипер Георгий Гелашвили, с которым я познакомился 15 лет назад. Его отец, ныне покойный Како Гелашвили родом из Марнеульского района Грузии, где по сегодняшний день живут близкие родственники Георгия. Свой путь в хоккей он начинал в челябинском «Тракторе», в разные годы он успешно выступал за этот и другие клубы РФ, а также за команды Казахстана, признавался лучшим вратарем КХЛ сезона 2008-2009 гг и лучшим голкипером Казахстана сезона 2005-2006, в настоящее время 39- летний Георгий является тренером по работе с вратарями системы клуба «Трактор» Челябинск. Находившийся в конце апреля на пасхальных праздниках в Грузии Георгий Гелашвили сказал автору этих строк:»Я всегда внимательно наблюдал за выступлением сборной Грузии, от души хочу поздравить игроков , тренеров и поклонников команды с успешной игрой на ЧМ в Рейкьявике.Думаю, что обязательно настанет день, когда сборная Грузии станет победителем группы Б второго дивизиона и будет играть в группе А, а потом видно будет».В силу отсутствия полноценной инфраструктуры хоккей с шайбой в 20-ом веке не пользовался особой популярностью в Грузии, но следует отметить, что первые команды по хоккею с шайбой у нас появились в конце 1950-начале 1960 годов:тогда в ряде городов благодаря энтузиастам этот вид спорта стал привлекать внимание части детей, юношей и взрослых. В 1961 и 1962 годах в Бакуриани состоялись первый и второй чемпионат республики по хоккею с шайбой, после второго чемпионата была создана сборная Грузии, которая в марте 1962 года выступила на зимней Спартакиаде СССР в Свердловске(Екатеринбург): наша команда победила Армению (11:2) и Кыргизстан (1:0), но проиграла все остальные матчи. Из 12 участников хоккейного турнира той Спартакиады Грузия заняла 10-е место.В 1960-1980 годах в Грузии было немало энтузиастов хоккея, проводились турниры, а в 1982–1986 гг ежегодно проходили чемпионаты республики. Тогда ряд показательных тренировок для грузинских команд провел легендарный тренер Анатолий Тарасов(1918-1995), на открытие одного из чемпионатов приезжал выдающийся хоккеист Анатолий Фирсов (1941-2000). Грузинская команда «Пирвели мерцхали» выступала на всесосозном детском турнире «Золотая шайба». Воспитанник этой команды голкипер Котэ Бахуташвили в конце 1980-х годов успешно играл за московский ЦСКА и юношескую сборную СССР, а затем за казанский «Итиль».В 1990-х годах в условиях трудностей в Грузии хоккей был в запустении, с 2004-2005 гг он ожил благодаря энтузиастам и ветеранам в Бакуриани, Тбилиси, Батуми. В 2004 г. была учреждена Федерация хоккея Грузии(ФХГ), которая с 2009 г. стала членом IIHF. C 2008 года проводится чемпионат страны, тогда наших тренеров консультировал Патрик Фрайзер - бывший хоккеист юношеской сборной Канады.В возрождении хоккея в Грузии большую роль сыграл уроженец Тбилиси, бывший хоккеист Денис Давыдов, который в 2004-2009 гг был президентом ФХГ. В сентябре 2009 г. Денис погиб в автокатастрофе в Турции: вместе с ним погибли находившиеся в автомашине Генсек ФХГ Лаша Цагарейшвили, его супруга Тео Бердзенишвили, президент Федерации хоккея Армении Карен Хачатрян, его супруга и сын- все они направлялись на конгресс IIHF. В дальнейшем ФХГ (в 2009-2016 гг президентом Федерации был Нугзар Пайкидзе, в 2017-2020 - бывший хоккеист Ило Давыдов, брат Дениса, в январе 2021 руководителем ФХГ был избран Георгий Натрошвили, а со второй половины 2021года президентом является Заза Хечуашвили) при поддержке энтузиастов и спортведомств осуществляла шаги для развития хоккея.Сборная Грузии с 2013 года участвовала в проводимых IIHF ЧМ, а в 2018 г. стала победителем прошедшего в ЮАР ЧМ среди команд третьего дивизиона,завоевав право выступать в группе Б второго дивизиона. Форвард нашей сборной Александр Жужунашвили стал лучшим бомбардиром и лучшим нападающим ЧМ в ЮАР. В апреле 2019 года сборная Грузии выступила в Мексике на ЧМ (второй дивизион, группа В), обыграв Исландию (6:3), Мексику (3:2), проиграв Новой Зеландии (2:6),Израилю (3:7) и КНДР (4:9) и заняв 4-ое место из 6 команд.На ЧМ 2022 Грузия заняла второе место, а на ЧМ 2023 намерена занять первое место.Тенгиз Пачкория, заслуженный журналист ГрузииНа фото:1. Сборная Грузии по хоккею с шайбой, 2022г2. Н.Букия, Н.Кварцхава и М.Заракуа3. Р. Цомая и И. Карелин



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