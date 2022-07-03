

Батумцы собрали 10 000 лари на помощь украинцам

03.07.2022 12:31





После начала войны в Украине, в Батуми 15 молодых людей начали сбор денег на помощь украинцам. Они назвали свою инициативную группу «Луч надежды» и каждый день с 27 февраля собирались на батумской площади Европы и проводили сбор. На данный момент волонтерам удалось собрать 10 000 лари.



«На данный момент мы оказываем помощь 20-ти семьям. Мы думаем охватить примерно 25 семей», — говорит Мариам Тавадзе, участница «Луча надежды».



По словам Мариам, пожертвования собирались на площади Европы одновременно с акциями в поддержку Украины и даже тогда, когда акции не проводились.



«Мы нашли украинские семьи, проживающие в Батуми, связались с ними, узнали их адреса, и до сих пор раздаем продукты, лекарства, детское питание и другие необходимые вещи.



По словам Мариам, «Луч надежды» — независимое объединение. Большинство из них – студенты Батумского государственного университета. (БГУ).



БГУ помогает им в транспортировке гуманитарной помощи. По словам Мариам, университет также передал помощь, собранную профессорами и студентами.



«Когда мы приезжаем к украинским семьям, мы спрашиваем, не нужно ли им еще что-нибудь, записываем и учитываем этот список при следующем посещении», — говорит Мариам.



В дальнейшем «Луч надежды» планирует помогать всем, кто нуждается в помощи.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



