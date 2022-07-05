

Грузинские баскетболисты удивили половину Европы и обрадовали всю Грузию

05.07.2022 12:53







В Тбилиси с 1961 года действует Дворец спорта, который тогда вмещал до 13 тысяч зрителей, а с начала 2000- х годов ( после установления в первом ярусе индивидуальных скамеек )- около 10 тысяч. В этом Дворце в 1960-1980 годах проходили матчи чемпионатов СССР и европейских клубных турниров по баскетболу, гандболу, борьбе, тяжелой атлетике, в последующие годы - матчи сборных Грузии по баскетболу, гандболу, общественные , спортивные и культурные мероприятия. Этот Дворец по-прежнему действует, но в связи с ЧЕ возникла необходимость строительства новой арены, строительство началось в 2019 году и было завершено в конце мая текущего года. Арена сооружена на улице Университетская , рядом с Олимпийским Дворцом, введенным в строй в 2015 году и вмещающем 3,5 тыс. зрителей. Матч 4 июля стал первым поединком в этом новом Дворце спорта и он был тестовым для проверки готовности нового Дворца спорта,проверка прошла успешно и ознаменовалась сенсационной победой Грузии.



Наша команда еще до выездного матча с Украиной в Риге (1 июля) уже обеспечила себе право играть в следующем раунде кэ ЧМ 2023- игры этапа начались в ноябре 2021 года и до 1 июля лидировала Грузия, которая к тому времени одержала 3 победы( над Украиной и С. Македонией и в гостях над македонцами), проиграла в гостях Испании и набрала 7 очков. С 6 очками на втором месте была Испания(одна из сильнейших команд мира), одержавшая три победы в трех матчах, 1 июля испанцы выиграли дома у Сев. Македонии, в тот же день Грузия неожиданно для многих поклонников и специалистов проиграла в Риге Украине (66:79), которая 4 июля в гостях победила македонцев.



Для сборной Грузии встречи 1 и 4 июля были важны в плане завоевания большего количества очков в группе, что будет иметь значение для турнирной таблицы следующего раунда кэ ЧМ. Но неожиданное поражение Грузии в Риге от Украины (66:79) не только огорчило болельщиков нашей команды, но и ухудшило показатели , которые понадобятся для успешного выступления в следующем раунде кэ ЧМ 2023 и завоевания права впервые выступит на ЧМ, который в 2023 году пройдет в трех странах- Японии, Филиппинах и Индонезии. Поэтому игра с Испанией была значима во многих отношениях- и в плане очков, и в аспекте реабилитации перед многочисленными поклонниками, и в разрезе выявления силы сборной Грузии.



Аншлаг в Тбилиси и великолепная игра Грузии



На матче с Испанией в новом Дворце спорта в Тбилиси был аншлаг-почти десять тысяч зрителей стали свидетелями красивого баскетбола в исполнении действующих чемпионов мира и сборной Грузии. Еще в конце июня на пресс-конференции в Тбилиси один из лидеров сборной Грузии и испанского клуба «Тенерифе» Георгий Шермадини сказал, что у нашей команды «есть большой шанс выиграть у сборной Испании». «Сборная Грузии в хорошей форме, укомплектована опытными и талантливыми баскетболистами, мы сделаем все , что на площадке одолеть титулованную сборную Испании»,- заявил тогда Шермадини.

А в канун матча 4 июля другие игроки сборной Грузии и главный тренер нашей национальной команды греческий специалист Илияс Зурос заявляли о том, что «команда тщательно готовится к матчу с Испанией и постарается обрадовать болельщиков». Так оно и вышло.



Весь матч держал в напряжении тех, кто был во Дворце спорта, и тех, кто по телевидению смотрел за игрой. Первый и второй период прошел с некоторым преимуществом сборной Грузии , которая выиграла их со счетом 15:14 и 22:17, выйдя на большой перерыв при счете 37:31. Но в третьем периоде испанцы перехватили инициативу, они выиграли этот период 16:7 и за десять до конца матча они вели в счете 47:44. Последние десять минут держали зрителей в особом напряжении, то одна, то другая команда выходила вперед, у сборной Грузии был шанс выиграть матч в основное время, но 40 минут поединка завершились вничью 67:67. У зрителей и специалистов возник вопрос «А хватит ли у сборной Грузии сил также достойно сыграть в овертайме, ведь у Испании более сильная и длинная запасная скамейка?».



Но произошло то, что удивило половину Европы и обрадовало всю Грузию и наших соотечественников за рубежом. Наша сборная великолепно провела овертайм, полностью переиграв именитых и сильных соперников. Причем, в этой победе над Испанией наряду с многоопытными баскетболистами Торнике Шенгелия (капитан принес сборной 12 очков, сделал 10 подборов под щитом, выдал 7 пасов и 4 перехвата), Георгием Шермадини ( 18 очков), Тэдом Макфадденом (16 очков), Дудой Санадзе ( 8 очков), Бека Бекаури( 5 очков) , Бека Бурджанадзе и Каха Бурджанадзе(по три очка каждый ) большую роль сыграл 21 –летний Рати Андроникашвили, которого считают восходящей звездой баскетбола. Рати в самых трудных для сборной Грузии ситуациях сделал важные перехваты, рейды и броски, особенно в овертайме, принеся команде 17 очков, из них 8-в овертайме.



Сборная Грузии одержала победу - 82:76. Эта победа имеет историческое значение не только для баскетбола Грузии, но и для всего нашего спорта- ведь наша сборная в том или ином игровом , командном виде спорта впервые выиграла у действующего чемпиона мира в официальном матче.



7 июля сборная Испании проведет в Риге матч с Украиной, которая 4 июля в гостях выиграла у Сев. Македонии 73:68. На данном этапе в группе « G« лидирует Грузия ( 10 очков , разница мячей 467:462), на втором месте Испания (9 очков, 422:326), на третьем Украина ( 8 очков, 387:371), на последнем месте С. Македония( 5 очков, 373:495).



Сборная Украины две домашние матчи решила провести в Риге:1 июля сыграла с Грузией, а 7 июля встретится с Испанией. Матч Украина-Испания должен был состояться 27 февраля в Киеве,но по решению ФИБА был перенесен на июль из-за вторжения российских войск в Украину-проведение того матча в Украине стало невозможным из-за агрессии РФ против Украины. Выбор Риги для домашних матчей Украины был обусловлен несколькими факторами, в том числе и тем, что наставником команды является известный латвийский баскетболист и тренер Айнарс Багатскис.



Согласно регламенту, все команды группы "G" должны провести по 6 встреч-три дома, три игры в гостях. По итогам двухкругового турнира в следующий этап отборочного турнира ЧМ 2023 выйдут три лучшие сборные из нашей группы, они встретятся с командами группы H-сборными Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в ходе первого этапа, а проведут с августа 2022 до июня 2023 года матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023( из Европы 12 команд попадут в ЧМ), который пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.



Зурос, Шенгелия и Скариоло о матче Грузия-Испания



На пресс-конференции после победы над Испаний Илияс Зурос поблагодарил баскетболистов . «Наши ребята одержали блестящую победу, горжусь тем, что сборная Грузии выиграла у действующего чемпиона мира.Сейчас немного отдохнем, потом начнем подготовку к предстоящим в августе матчам следующего раунда кэ ЧМ 2023 и к сентябрьским матчам Евробаскета 2022»,- сказал он.



В свою очередь капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия на послематчевой пресс-конференции заявил:»Мы показали то, что можем сыграть прекрасно, блестяще с таким сильнейшим соперником, каким является Испания. Мы тщательно проанализировали сыгранный 1 июля в Риге матч с Украиной, сделали профессиональные выводы, сконцетрировались на матче с Испанией , мы провели великолепный матч против чемпионов мира, особая благодарность зрителям».



Главный тренер сборной Испании Сэрджо Скариоло на послематчевой пресс-конференции поздравил хозяев. «Сборная Грузии заслуженно победила в этом матче, поздравляю вашу команду и поклонников. Игра была равной, обе команды могли выиграть, но Грузия в конце матча сыграла лучше», -заявил он. Скариоло отметил, что «настоящим лидером сборной Грузии является Торнике Шенгелия, которого я очень уважаю».



Тенгиз Пачкория, специально для «



Фотографии с сайта ФБГ Национальная баскетбольная сборная Грузии оказалась в центре внимания мировых СМИ. Это произошло после того, как она 4 июля вечером одержала блестящую и можно сказать сенсационную победу над сборной Испанией - действущим чемпионом мира и одной из сильнейших команд Планеты. Этот матч квалификационного этапа (кэ) Чемпионата мира 2023 года ( группа « G« ) между сборными Грузии и Испании состоялся в новом Дворце спорта в Тбилиси, вмещающем десять тысяч зрителей и специально построенном в связи с с тем, что матчи группы «А» ЧЕ 2022 в начале сентября пройдут в Тбилиси.В Тбилиси с 1961 года действует Дворец спорта, который тогда вмещал до 13 тысяч зрителей, а с начала 2000- х годов ( после установления в первом ярусе индивидуальных скамеек )- около 10 тысяч. В этом Дворце в 1960-1980 годах проходили матчи чемпионатов СССР и европейских клубных турниров по баскетболу, гандболу, борьбе, тяжелой атлетике, в последующие годы - матчи сборных Грузии по баскетболу, гандболу, общественные , спортивные и культурные мероприятия. Этот Дворец по-прежнему действует, но в связи с ЧЕ возникла необходимость строительства новой арены, строительство началось в 2019 году и было завершено в конце мая текущего года. Арена сооружена на улице Университетская , рядом с Олимпийским Дворцом, введенным в строй в 2015 году и вмещающем 3,5 тыс. зрителей. Матч 4 июля стал первым поединком в этом новом Дворце спорта и он был тестовым для проверки готовности нового Дворца спорта,проверка прошла успешно и ознаменовалась сенсационной победой Грузии.Наша команда еще до выездного матча с Украиной в Риге (1 июля) уже обеспечила себе право играть в следующем раунде кэ ЧМ 2023- игры этапа начались в ноябре 2021 года и до 1 июля лидировала Грузия, которая к тому времени одержала 3 победы( над Украиной и С. Македонией и в гостях над македонцами), проиграла в гостях Испании и набрала 7 очков. С 6 очками на втором месте была Испания(одна из сильнейших команд мира), одержавшая три победы в трех матчах, 1 июля испанцы выиграли дома у Сев. Македонии, в тот же день Грузия неожиданно для многих поклонников и специалистов проиграла в Риге Украине (66:79), которая 4 июля в гостях победила македонцев.Для сборной Грузии встречи 1 и 4 июля были важны в плане завоевания большего количества очков в группе, что будет иметь значение для турнирной таблицы следующего раунда кэ ЧМ. Но неожиданное поражение Грузии в Риге от Украины (66:79) не только огорчило болельщиков нашей команды, но и ухудшило показатели , которые понадобятся для успешного выступления в следующем раунде кэ ЧМ 2023 и завоевания права впервые выступит на ЧМ, который в 2023 году пройдет в трех странах- Японии, Филиппинах и Индонезии. Поэтому игра с Испанией была значима во многих отношениях- и в плане очков, и в аспекте реабилитации перед многочисленными поклонниками, и в разрезе выявления силы сборной Грузии.На матче с Испанией в новом Дворце спорта в Тбилиси был аншлаг-почти десять тысяч зрителей стали свидетелями красивого баскетбола в исполнении действующих чемпионов мира и сборной Грузии. Еще в конце июня на пресс-конференции в Тбилиси один из лидеров сборной Грузии и испанского клуба «Тенерифе» Георгий Шермадини сказал, что у нашей команды «есть большой шанс выиграть у сборной Испании». «Сборная Грузии в хорошей форме, укомплектована опытными и талантливыми баскетболистами, мы сделаем все , что на площадке одолеть титулованную сборную Испании»,- заявил тогда Шермадини.А в канун матча 4 июля другие игроки сборной Грузии и главный тренер нашей национальной команды греческий специалист Илияс Зурос заявляли о том, что «команда тщательно готовится к матчу с Испанией и постарается обрадовать болельщиков». Так оно и вышло.Весь матч держал в напряжении тех, кто был во Дворце спорта, и тех, кто по телевидению смотрел за игрой. Первый и второй период прошел с некоторым преимуществом сборной Грузии , которая выиграла их со счетом 15:14 и 22:17, выйдя на большой перерыв при счете 37:31. Но в третьем периоде испанцы перехватили инициативу, они выиграли этот период 16:7 и за десять до конца матча они вели в счете 47:44. Последние десять минут держали зрителей в особом напряжении, то одна, то другая команда выходила вперед, у сборной Грузии был шанс выиграть матч в основное время, но 40 минут поединка завершились вничью 67:67. У зрителей и специалистов возник вопрос «А хватит ли у сборной Грузии сил также достойно сыграть в овертайме, ведь у Испании более сильная и длинная запасная скамейка?».Но произошло то, что удивило половину Европы и обрадовало всю Грузию и наших соотечественников за рубежом. Наша сборная великолепно провела овертайм, полностью переиграв именитых и сильных соперников. Причем, в этой победе над Испанией наряду с многоопытными баскетболистами Торнике Шенгелия (капитан принес сборной 12 очков, сделал 10 подборов под щитом, выдал 7 пасов и 4 перехвата), Георгием Шермадини ( 18 очков), Тэдом Макфадденом (16 очков), Дудой Санадзе ( 8 очков), Бека Бекаури( 5 очков) , Бека Бурджанадзе и Каха Бурджанадзе(по три очка каждый ) большую роль сыграл 21 –летний Рати Андроникашвили, которого считают восходящей звездой баскетбола. Рати в самых трудных для сборной Грузии ситуациях сделал важные перехваты, рейды и броски, особенно в овертайме, принеся команде 17 очков, из них 8-в овертайме.Сборная Грузии одержала победу - 82:76. Эта победа имеет историческое значение не только для баскетбола Грузии, но и для всего нашего спорта- ведь наша сборная в том или ином игровом , командном виде спорта впервые выиграла у действующего чемпиона мира в официальном матче.7 июля сборная Испании проведет в Риге матч с Украиной, которая 4 июля в гостях выиграла у Сев. Македонии 73:68. На данном этапе в группе « G« лидирует Грузия ( 10 очков , разница мячей 467:462), на втором месте Испания (9 очков, 422:326), на третьем Украина ( 8 очков, 387:371), на последнем месте С. Македония( 5 очков, 373:495).Сборная Украины две домашние матчи решила провести в Риге:1 июля сыграла с Грузией, а 7 июля встретится с Испанией. Матч Украина-Испания должен был состояться 27 февраля в Киеве,но по решению ФИБА был перенесен на июль из-за вторжения российских войск в Украину-проведение того матча в Украине стало невозможным из-за агрессии РФ против Украины. Выбор Риги для домашних матчей Украины был обусловлен несколькими факторами, в том числе и тем, что наставником команды является известный латвийский баскетболист и тренер Айнарс Багатскис.Согласно регламенту, все команды группы "G" должны провести по 6 встреч-три дома, три игры в гостях. По итогам двухкругового турнира в следующий этап отборочного турнира ЧМ 2023 выйдут три лучшие сборные из нашей группы, они встретятся с командами группы H-сборными Исландии, Италии и Нидерландов. В новой группе команды не будут играть против тех сборных, с которыми встречались в ходе первого этапа, а проведут с августа 2022 до июня 2023 года матчи с тремя сборными из другой группы- по два матча с каждой (дома и в гостях), из этих 6 команд три получат право выйти в финальный этап ЧМ 2023( из Европы 12 команд попадут в ЧМ), который пройдет в Индонезии, Японии и Филиппинах с 25 августа по 10 сентября 2023 года.На пресс-конференции после победы над Испаний Илияс Зурос поблагодарил баскетболистов . «Наши ребята одержали блестящую победу, горжусь тем, что сборная Грузии выиграла у действующего чемпиона мира.Сейчас немного отдохнем, потом начнем подготовку к предстоящим в августе матчам следующего раунда кэ ЧМ 2023 и к сентябрьским матчам Евробаскета 2022»,- сказал он.В свою очередь капитан сборной Грузии Торнике Шенгелия на послематчевой пресс-конференции заявил:»Мы показали то, что можем сыграть прекрасно, блестяще с таким сильнейшим соперником, каким является Испания. Мы тщательно проанализировали сыгранный 1 июля в Риге матч с Украиной, сделали профессиональные выводы, сконцетрировались на матче с Испанией , мы провели великолепный матч против чемпионов мира, особая благодарность зрителям».Главный тренер сборной Испании Сэрджо Скариоло на послематчевой пресс-конференции поздравил хозяев. «Сборная Грузии заслуженно победила в этом матче, поздравляю вашу команду и поклонников. Игра была равной, обе команды могли выиграть, но Грузия в конце матча сыграла лучше», -заявил он. Скариоло отметил, что «настоящим лидером сборной Грузии является Торнике Шенгелия, которого я очень уважаю».Тенгиз Пачкория, специально для « Грузия Online Фотографии с сайта ФБГ



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