

В Тбилиси отметят День памяти жертв сталинского террора

28.07.2022 19:38





30 июля в Тбилиси под руководством Лаборатории исследования советского прошлого (СовЛаб) отметят День памяти жертв сталинского террора.



Мероприятие пройдет по адресу ул. Ингороква №22, перед домом, где когда-то располагалась бывшая ВЧК (Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией и саботажем, предшественник КГБ). Начало 11:00 часов.



Как сообщили в Лаборатории исследований советского прошлого, на мероприятии будут представлены фотографии жертв, которые были заключены в тюрьму, репрессированы или расстреляны ЧК. Участники мероприятия зачитают имена и фамилии репрессированных и приговоренных к смертной казни.



«Организаторы мероприятия отмечают, что 30 июля 1937 года НКВД СССР издал приказ № 004447, положивший начало одной из самых кровавых волн сталинских репрессий. Этот цикл репрессий унес жизни миллионов, десятки тысяч человек погибли в Грузии. Кровопролитие 1937-1938 годов по своим масштабам оказало колоссальное влияние на развитие и социальную жизнь грузинского общества.



Сегодня, когда манипулирование советским тоталитарным опытом является основным двигателем российской дезинформационной войны и военной агрессии, память о сталинском терроре и его жертвах особенно важна, в том числе на фоне успехов российской пропаганды: в последние годы более в Грузии было установлено более 10 новых памятников Сталину.



Согласно исследованию, проведенному в этом году Программой достоверности информации Агентства развития США, 66% респондентов полностью или частично согласны с мнением о том, что «грузины должны гордиться Сталиным» из-за его грузинского происхождения, сообщает Лаборатория изучения советского прошлого.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ



