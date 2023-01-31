

Вице-премьер Молдовы побывал на линии российской оккупации в Грузии

31.01.2023 11:36





В рамках двухдневного рабочего визита в Грузию, вице-премьер Молдовы по вопросам реинтеграции Олег Серебрян, вместе с госминистром Грузии по вопросам примирения и гражданского равноправия Теей Ахвледиани побывал в селе Одзиси, находящемся недалеко от линии оккупации.



Вице-премьер Молдовы ознакомился с текущей обстановкой безопасности около линии оккупации и получил от представителей Службы государственной безопасности Грузии подробную информацию о передвижении по линии оккупации в направлении Цхинвальского региона, введенных ограничениях оккупационным режимом, о незаконном возведении колючей проволоки и других искусственных заграждений, посягательстве на жизнь граждан Грузии и незаконных задержаниях, а также о других грубых нарушениях прав человека и инцидентах.



«Это очень интересный опыт — увидеть реальность на месте, вблизи линии оккупации, увидеть российскую военную базу по ту сторону. Это общее для нашего региона, так как у нас есть аналогичный опыт в Приднестровье. Как известно, с 1991 года там незаконно дислоцируются российские вооруженные силы. Было очень интересно услышать от моего грузинского коллеги, что в Цхинвальском регионе и Абхазии есть проблемы с правами человека, обучением на родном языке в школах, этническими чистками в обоих регионах и трагедией сотен тысяч грузин, которые были вынуждены покинуть эти регионы. Думаю, нас объединяют многие вопросы, поэтому действия Тбилиси и Кишинева должны быть более скоординированы с нашими европейскими коллегами», — заявил Олег Серебрян.







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