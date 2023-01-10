

Минобороны: Грузии не передавали безвозмездно системы «Бук» и «Джавелин»

10.01.2023 12:58





Министерство обороны Грузии распространяет заявление в связи с системами противовоздушной обороны «Бук» и «Джавелин».



Как поясняют в министерстве, информация о том, что Украина безвозмездно передала Грузии системы ПВО «Бук», не соответствует действительности.



По сообщению ведомства, в 2017 году у США были закуплены противотанковые комплексы «Джавелин» на сумму в десятки миллионов долларов.



«Мы хотели бы откликнуться на ложную информацию, распространенную т.н экспертами или отдельными СМИ, как будто Украина безвозмездно передала Грузии системы ПВО «Бук», что не соответствует действительности.



Систему «Бук» Минобороны получило в 2007 году в результате многомиллионной закупки. Это было сделано по секретному соглашению, поэтому мы лишены возможности конкретизации деталей сделки. Поясняем общественности, что десятки миллионов долларов также были потрачены Минобороны в 2017 году на закупку у США противотанковых комплексов «Джавелин».



Грузия твердо продолжает оказывать гуманитарную и политическую поддержку Украине, исходя из имеющихся у нее возможностей.



Что касается передачи Украине вооружения или техники двойного назначения, то правительство Грузии неоднократно озвучивало четкую позицию по этому вопросу», — говорится в заявлении Минобороны.







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