

Гомелаури: Спецоперация в Сагареджо завершена, территория безопасна

20.01.2023 05:55





Спецоперация в Сагареджо завершена. Эту информацию журналистам подтвердил министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури. По его словам, саперы уже завершили работу на месте происшествия, территория безопасна.



По его словам, пять человек погибли, состояние одного из пострадавших тяжелое.



«Это очень тяжелый случай. Мои соболезнования семьям. Пять человек погибли. К сожалению, один — наш сотрудник. Пятеро ранены, один из них тяжело ранен и ему проводят операцию, степень тяжести врачи нам пока сказать не могут. Его артерия повреждена, и они не могут точно сказать, выживет он или нет. Дай бог, чтобы выжил», — заявил Вахтанг Гомелаури.



По его словам, никто не может объяснить, что произошло.



«Гражданин начал стрельбу из автоматического оружия из дома. Дома был его сын, совершеннолетний парень. Стрельба началась с одной стороны балкона, потом с другой. Затем этот парень покинул дом, вышел. Потом приехали сотрудники милиции, мужчина открыл огонь с другой стороны и ранил нашего сотрудника. Он скончался по дороге в больницу. Это все, что мы пока знаем», — заявил Вахтанг Гомелаури.



По его словам, обвиняемый в нападении служил в Вооруженных силах Грузии до 2021 года.



«То что нам оперативно подтвердили, что он работал с 2006 года, ушел в 2021 году. Это первичная информация, и я не могу вам сказать точно. Как нам уже сказали, что он ушел с военной службы в 2021 году. Он также был в Афганистане, в миссии, как нам подтвердили, и пока никто точно не знает», — заявил Вахтанг Гомелаури.



По его словам, спецназовцы нашли обвиняемого мертвым.



«Приехала группа спецназа, начала мероприятие, призвали сдаться, конечно, он опять выстрел. Когда спецназовцы открыли дверь, раздался выстрел. Когда они вошли, он лежал на кровати с огнестрельным оружием рядом, и они зафиксировали, что из головы текла кровь. Там же были гранатные кольца, несколько штук. Могло быть заминировано, мы вызвали саперов. Сейчас они закончили», — заявил Вахтанг Гомелаури.



По его словам, саперы уже закончили работу на месте, и территория безопасна.



По словам министра, сын обвиняемой ничего не может сказать о случившемся.



«Сын нам ничего не может сказать. Мол, когда вышел, были трупы, я выбежал — больше он нам ничего не сказал», — добавил Вахтанг Гомелаури.



В Сагареджо поздно ночью неизвестный открыл стрельбу с верхнего этажа одного из зданий.



По последней информации, в результате стрельбы пять человек погибли, пятеро получили ранения. По данным МВД, по прибытии на место происшествия отряда специального назначения обвиняемый предположительно совершил самоликвидацию, выстрелив из огнестрельного оружия.





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