

МВД: На вчерашней акции задержано 66 человек

08.03.2023 11:23





«На вчерашней акции протеста возле парламента Грузии в Тбилиси правоохранители задержали 66 человек по фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции», — об этом говорится в заявлении МВД Грузии.



«7 марта МВД начало расследование инцидентов в связи с применением насилия на проспекте Руставели, на прилегающей к парламенту Грузии территории. Следствие ведется по статьям 353 и 187 УК Грузии.



По фактам мелкого хулиганства и неповиновения законным требованиям полиции правоохранители задержали 66 человек в соответствии со статьями 166 и 173 Кодекса об административных правонарушениях. Факты правонарушений, совершенные данными лицами, будут представлены суду в установленный законом срок», — говорится в заявлении МВД.







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