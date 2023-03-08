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МВД Грузии задержало еще 10 человек по обвинению в «неповиновении законным требованиям полиции»
08.03.2023 22:35
Министерство внутренних дел Грузии задержало еще 10 человек по обвинению в неповиновении законному требованию полицейских. В связи с этим МВД распространяет информацию.
Как заявляет ведомство, задержанные шли на акцию протеста, проходящую у парламента Грузии, имея при себе предметы, предназначенные для насильственных действий - электрошок, дубинка, камни, различные виды пиротехники, краски и различные вещи, запрещенные законом.
По данным МВД, всего по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях задержано 76 человек, а по обвинению в совершении преступления, предусмотренного Уголовным кодексом, задержан один человек.
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