

Столкновения спецназа и протестующих продолжались до рассвета

09.03.2023 11:42





В парламенте Грузии до конца недели отменены пленарные заседания — аппарат заявил, что зданию и прилегающей инфраструктуре нанесен значительный ущерб в результате событий в Тбилиси этой ночью.



Массовые акции протеста против законопроекта об «иноагентах» ночью переросли в беспорядки и столкновения протестующих по спецназом в центре столицы.



Утром было объявлено, что с целью сохранения общественного спокойствия, парламентское большинство отзывает законопроект об «иноагентах».



Именно это было требованием участников акций перед парламентом, которые собирались два дня подряд.



Накануне на митинге это было выдвинуто как условие, не получив ответа от властей, участники акции начали окружать парламент, отдельные группы стали сносить ограждения и бить окна. В ответ был мобилизован спецназ.





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