

МВД Грузии заявило об освобождении задержанных на акциях в Тбилиси

09.03.2023 21:45





МВД Грузии сообщило об освобождении всех задержанных в административном порядке в ходе акций последних дней в Тбилиси.



Часть освобождены в связи с истечением срока пребывания в следственном изоляторе. Других уже суд оштрафовал.



На митингах было арестовано более 130 человек, большинство из них в административном порядке, то есть за сопротивление милиции и мелкое хулиганство.



МВД называет даты задержания 7 и 8 марта, пока непонятно, коснулось ли освобождение и тех, кто был задержан в ночь на этот четверг.



Также неясно что с теми, кто был арестован по статьям Уголовного кодекса, таких несколько человек. Это статьи 187 и 353 УК Грузии — повреждение/ уничтожение вещи и нападение на сотрудника полиции.



Сообщение МВД в настоящее время проверяют правозащитные организации — дела большей части задержанных вели их адвокаты.





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