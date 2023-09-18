

СГБ Грузии утверждает, что в стране готовится госпереворот по сценарию «Евромайдана»

18.09.2023 13:24





Определенная группа лиц, действующая на территории Грузии и за ее пределами, планирует в октябре-декабре этого года организовать в Грузии дестабилизацию и гражданские беспорядки, конечной целью которых является смена власти насильственным путем, - говорится в информации, распространенной Службой государственной безопасности (СГБ) Грузии.



По сообщению СГБ, одним из авторов упомянутого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.



Кроме того, по утверждению СГБ, для начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь, когда должны быть опубликованы промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет ЕС.



Что касается сценария, то, по информации СГБ, рассматриваются несколько сценариев развития событий, в том числе разбитие так называемого «палаточного городка», возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов, захват и баррикадирование правительственных зданий.



В частности, в СГБ заявляют, что подтверждено известно о том, что организаторы рассматривают возможность осуществления в Грузии сценария, аналогичного украинскому «Евромайдану» 2014 года.



«Одним из авторов этого плана является заместитель бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, а ныне заместитель главы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, а также – находящиеся в его подчинении лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин и член близкого окружения Михаила Саакашвили, командир действующего в Украине «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.



Следует подчеркнуть, что указанный план планируется осуществить при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.



Хотим сообщить общественности, что упомянутые провокации не первый раз планируются организаторами против Грузии, однако в прошлом они пресекались благодаря эффективному и превентивному реагированию сотрудников правоохранителей. Учитывая вызовы нынешней сложной геополитической ситуации, в отличие от предыдущих случаев, нынешний план представляет собой гораздо более высокий фактор риска, который угрожает безопасности страны, а также жизни, благополучию и здоровью рядовых граждан Грузии.



Для нейтрализации указанных рисков Служба государственной безопасности во взаимодействии с другими компетентными органами осуществляет и будет осуществлять все необходимые превентивные мероприятия. Также в целях получения дополнительной оперативной информации Служба обращается в соответствующие ведомства стран-партнеров по поводу указанного вопроса, - отмечается в информации.





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