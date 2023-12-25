

Глава Минобороны Грузии прокомментировал заявление спецпредставителя генсека НАТО о базе в Очамчира

25.12.2023 20:45





По мнению министра обороны Грузии Джуаншера Бурчуладзе, не имеет значения, с какого направления будет осуществлена агрессия против НАТО, альянс обязан на это отреагировать.



Так глава Минобороны отреагировал на заявление специального представителя генерального секретаря НАТО на Южном Кавказе и в Центральной Азии Хавьера Коломина о том, что если НАТО будет атаковано с военной базы, которую Россия планирует разместить в Очамчира, то со стороны альянса последует реагирование: «У НАТО будет возможность и желание действовать, если на нас нападут или если мы увидим, что нам угрожают».



«Мы используем все международные механизмы, с целью это [размещение базы РФ] опротестовать. Неважно, с какого направления будет выражаться агрессия против НАТО, конечно, НАТО обязано действовать. Мы используем все международные механизмы для протеста против всех незаконных действий», — заявил Бурчуладзе.



4 октября де-факто лидер Абхазии Аслан Бжания заявил, что Россия планирует открыть постоянную базу ВМФ в Очамчира, примерно в 35 километрах от Анаклия. Заявление Бжания прозвучало на фоне того, как российский Черноморский флот, который все чаще подвергается преследованиям со стороны Украины на своих базах в Крыму, переводит свои базы в относительно безопасные порты.



Тбилиси осудил это решение и назвал его очередной попыткой «легитимизировать» оккупацию. Оппозиция говорит о провале политики «Грузинской мечты» в отношениях с Россией. Посол Евросоюза в Грузии Павел Херчински назвал решение оккупированной Абхазии «крайне тревожным».





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